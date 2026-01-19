Zo scoor je een sim only van Simyo voor 2,79 euro

Sanne Rosendaal
19 januari 2026, 9:30
Iedere maandag staat bij Belsimpel de Magic Monday-aanbieding voor je klaar. Vandaag is dat 125 euro cashback vanaf 10GB data van Simyo, waardoor je slechts 2,79 euro per maand betaalt.

Magic Monday bij Belsimpel

esim Simyo

Elke maandag is het tijd voor Magic Monday bij Belsimpel. De ene keer houdt dit in dat je een gratis koptelefoon bij je sim only-abonnement ontvangt, de andere keer krijg je een hoge korting op een telefoon.

Vandaag krijg je 125 euro cashback als je een sim only van Simyo afsluit met minstens 10GB data. Zou je voor 10GB gaan, dan betaal je daardoor gemiddeld 2,79 euro per maand. We rekenen dit als volgt uit:

  • 24 x 8 euro per maand = 192 euro
  • 192 euro – 125 euro = 67 euro
  • 67 euro / 24 maanden = 2,79 euro per maand

Daarnaast krijg je de eerste 6 maanden korting op je data als je gaat voor 15GB of 20GB. Je bent dan dus nog voordeliger uit!

Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 19 januari 2026. Wees er dus snel bij!

125 euro cashback bij Simyo sim only

Alleen vandaag krijg je dus 125 euro cashback als je kiest voor minstens 10GB data van Simyo. We zetten hieronder de prijzen die je daardoor betaalt voor je op een rijtje.

Aantal GB’s Prijs inclusief cashbackNormale prijs per maand
10GB€2,79 p/m€8,- p/m
15GB€3,29 p/m€9,- p/m
20GB€4,79 p/m€11,- p/m
Simyo: voordelige sim only’s met hoge internetsnelheid

Standaard ligt de maximale internetsnelheid van Simyo op 300 Mbit/s. Daardoor profiteer je van een razendsnelle verbinding. Bovendien maakt de provider gebruik van het 5G-netwerk van KPN. Bij je bundel krijg je 400 belminuten of sms’jes.

Wil je onbeperkt bellen? Dan kost dit je 1 euro per maand extra. Heb je thuis ook vast internet van KPN, dan krijg je klantvoordeel en ontvang je tot 10GB extra data per maand.

Sim Only

