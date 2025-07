Sim only van Simyo: tijdelijk voor slechts 2,79 euro per maand

Elke maandag heeft Belsimpel een goede aanbieding voor je onder de noemer Magic Monday. Alleen vandaag scoor je een sim only van Simyo en krijg je 125 euro cashback.

Magic Monday bij Belsimpel

Op maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dit betekent dat je iedere week goed begint met een uitstekende aanbieding. De ene keer krijg je een gratis koptelefoon bij je sim only of korting op een populaire smartphone.

Vandaag ontvang je 125 euro cashback bij een sim only-abonnement van Simyo. Dit is geldig vanaf 10GB aan data. Voor dit abonnement betaal je hierdoor gemiddeld 2,79 euro per maand in plaats van 8 euro. Is dit niet genoeg internet? Ook de grotere bundels doen mee aan de actie. Mocht je aan minder ook genoeg hebben, dan raden we je alsnog aan om voor 10GB te kiezen, want door de cashback ben je hiermee het goedkoopste uit.

Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 14 juli 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen!

125 euro cashback vanaf 10GB

Alleen vandaag ontvang je 125 euro cashback op abonnementen van Simyo met minimaal 10GB. Dat betekent dat je voor 10GB slechts 2,79 euro per maand betaalt in plaats van 8 euro per maand. Ook de grotere bundels doen mee. Dit zijn de prijzen dankzij 125 euro cashback:

Bundel Gemiddelde maandprijs Normale prijs 10GB €2,79 p/m €8,- p/m 15GB €3,29 p/m €8,50 p/m 20GB €4,79 p/m €10,- p/m

Simyo: extra data als KPN-klant

Simyo is een dochteronderneming van KPN. Daardoor krijg je voordelen op het moment dat je vast internet op je adres hebt van KPN, waaronder extra data. Standaard ligt de internetsnelheid op 300 Mbit/s. Verwacht je een maand wat meer data te verbruiken? Dan pas je jouw bundel eenvoudig aan naar boven of beneden.

Bovendien scoort de provider al jaren hoog op klantvriendelijkheid volgens de Consumentenbond en is meerdere keren benoemd tot beste mobiele provider.