Alleen vandaag: Simyo sim only met 10GB data voor 1,75 euro

Sanne Rosendaal
23 maart 2026, 9:30
Het is weer maandag en dat betekent een uitstekende aanbieding van Belsimpel. Vandaag scoor je 150 euro cashback op het moment dat je voor Simyo kiest, waardoor je voor 10GB data slechts 1,75 euro per maand betaalt.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag is het bij Belsimpel Magic Monday. Dat betekent dat er om de week goed te starten een actie is die slechts één dag geldig is. De ene keer is het een hoge korting op een populair toestel, de andere keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only.

Vandaag krijg je 150 euro cashback als je voor een sim only van Simyo gaat met minstens 10GB data. Neem je dit bedrag mee in je maandprijs, dan betaal je gemiddeld over twee jaar voor 10GB slechts 1,75 euro per maand in plaats van 8 euro.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag 23 maart 2026, geldig. Wacht dus niet te lang. Vergeet ook niet de cashback na je bestelling aan te vragen!

Alleen vandaag ontvang je dus 150 euro cashback op het moment dat je kiest voor Simyo. Daarbij is het belangrijk dat je minstens 10GB neemt, want alleen dan krijg je de cashback. Daardoor heb je al een sim only vanaf 1,75 euro per maand. Dat berekenen we als volgt:

  • 8 euro x 24 maanden = 192 euro
  • 192 euro – 150 euro cashback = 42 euro in totaal
  • 42 euro / 24 maanden = 1,75 euro per maand

Liever wat meer data? Dat kan natuurlijk ook. We zetten hieronder de prijzen die je betaalt voor je op een rij:

DatabundelMagic Monday-prijs incl. cashbackNormale maandprijs
10GB€1,75 p/m€8,- p/m
15GB€2,25 p/m€9,- p/m
20GB€3,75 p/m€11,- p/m
30GB€5,25 p/m€13,- p/m
Simyo: fijne provider op KPN-netwerk

Simyo is een onderneming van KPN en maakt ook gebruik van het vlotte 5G-netwerk van die provider. Daardoor kan je rekenen op hoge snelheden. Standaard krijg je een maximale internetsnelheid van 300 Mbit/s. Daarnaast krijg je 400 belminuten of sms’jes. Wil je onbeperkt bellen, dan betaal je 1 euro per maand extra.

Daarnaast kwam Simyo bij de Consumentenbond als beste uit de test. Daardoor weet je dus zeker dat je altijd bereikbaar bent en bij problemen goed geholpen wordt door de klantenservice.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

