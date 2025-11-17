Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch8 t.w.v. 429 euro

Bekijk actie

Simyo sim only met 10GB data voor 1,25 euro: alleen vandaag

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
17 november 2025, 9:45
2 min leestijd
Simyo sim only met 10GB data voor 1,25 euro: alleen vandaag

Het is weer maandag en je weet wat dat betekent: Magic Monday bij Belsimpel. Alleen vandaag scoor je een sim only van Simyo en krijg je 150 euro cashback, waardoor je voor 10GB slechts 1,25 euro per maand betaalt.

Lees verder na de advertentie.

Magic Monday bij Belsimpel

esim Simyo

Iedere maandag heeft Belsimpel een aanbieding die zo goed is, dat hij slechts één dag geldig is. De blauwe webwinkel noemt dit Magic Monday. De ene keer krijg je korting op je sim only, de andere keer krijg je een gratis koptelefoon of korting op een populaire telefoon.

Vandaag ontvang je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only-abonnement met minstens 10GB data afsluit van Simyo. Bovendien is er een doorlopende Black Friday-actie en krijg je korting. Kies je voor deze 10GB bundel, dan kost ‘ie slechts 1,25 euro per maand en dus slechts 30 euro in totaal voor twee jaar.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 17 november 2025. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

Scoor 150 euro cashback

Deze bundels doen mee met de actie

Natuurlijk is het ook mogelijk om voor meer data te kiezen. Heb je aan minder ook genoeg, dan raden we aan om alsnog voor 10GB te gaan. Hiermee ben je het goedkoopste uit. De prijs rekenen we als volgt uit:

  • 12 maanden x 7 euro per maand = 84 euro
  • 12 maanden x 8 euro per maand = 96 euro
  • Totaal voor twee jaar: 84 + 96 = 180 euro
  • 180 euro – 150 euro cashback = 30 euro
  • 30 euro / 24 maanden = 1,25 euro per maand

We zetten hieronder alle prijzen op een rijtje.

Aantal GB’sPrijs inclusief cashbackStandaardprijs
10GB€1,25 euro p/m€8,- euro p/m
15GB€2,- euro p/m€9,- euro p/m
20GB€3,- euro p/m€11,- euro p/m
30GB€4,- euro p/m€13,- euro p/m
Ontdek de actie

Simyo maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN

Maak je gebruik van de actie van vandaag, dan profiteer je van alle voordelen van Simyo. Het is een populaire provider, die geen eigen netwerk heeft maar gebruik maakt van die van KPN. Standaard krijg je een internetsnelheid van maximaal 300Mbit/s en dat is lekker snel.

Bovendien ontvang je 400 belminuten of sms’jes. Heb je liever onbeperkt bellen in je bundel? Dan betaal je een euro extra. Omdat Simyo onderdeel is van KPN, krijg je klantvoordeel op het moment dat je vast internet van KPN hebt en ontvang je tot 10GB extra data per maand.

Scoor de cashback

Zo weet je zeker dat je de laagste prijs betaalt

Wil je zeker weten dat je zo goedkoop mogelijk uit bent? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker! Vul met de filters je wensen in, waaronder hoeveelheid data, belminuten, maar ook je vaste internetprovider. Vervolgens staat de laagste prijs bovenaan de pagina. Handig, toch?

Ga naar de sim only-prijsvergelijker

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Sim Only

Bekijk ook

Black Friday van start bij Simyo: 75 procent korting op alle internetbundels (ADV)

Black Friday van start bij Simyo: 75 procent korting op alle internetbundels (ADV)

10 november 2025

Zo scoor je onbeperkt data voor slechts 17,50 euro

Zo scoor je onbeperkt data voor slechts 17,50 euro

15 augustus 2025

Dit is het goedkoopste sim only-abonnement: vind de beste deal

Dit is het goedkoopste sim only-abonnement: vind de beste deal

20 juli 2025

Scoor gratis Samsung Galaxy Buds 3 Pro oordopjes t.w.v. 249 euro

Scoor gratis Samsung Galaxy Buds 3 Pro oordopjes t.w.v. 249 euro

24 juni 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Black Friday
Over ons Contact Adverteren