Simyo sim only met 10GB data voor 1,25 euro: alleen vandaag

Het is weer maandag en je weet wat dat betekent: Magic Monday bij Belsimpel. Alleen vandaag scoor je een sim only van Simyo en krijg je 150 euro cashback, waardoor je voor 10GB slechts 1,25 euro per maand betaalt.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag heeft Belsimpel een aanbieding die zo goed is, dat hij slechts één dag geldig is. De blauwe webwinkel noemt dit Magic Monday. De ene keer krijg je korting op je sim only, de andere keer krijg je een gratis koptelefoon of korting op een populaire telefoon.

Vandaag ontvang je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only-abonnement met minstens 10GB data afsluit van Simyo. Bovendien is er een doorlopende Black Friday-actie en krijg je korting. Kies je voor deze 10GB bundel, dan kost ‘ie slechts 1,25 euro per maand en dus slechts 30 euro in totaal voor twee jaar.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 17 november 2025. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

Deze bundels doen mee met de actie

Natuurlijk is het ook mogelijk om voor meer data te kiezen. Heb je aan minder ook genoeg, dan raden we aan om alsnog voor 10GB te gaan. Hiermee ben je het goedkoopste uit. De prijs rekenen we als volgt uit:

12 maanden x 7 euro per maand = 84 euro

12 maanden x 8 euro per maand = 96 euro

Totaal voor twee jaar: 84 + 96 = 180 euro

180 euro – 150 euro cashback = 30 euro

30 euro / 24 maanden = 1,25 euro per maand

We zetten hieronder alle prijzen op een rijtje.

Aantal GB’s Prijs inclusief cashback Standaardprijs 10GB €1,25 euro p/m €8,- euro p/m 15GB €2,- euro p/m €9,- euro p/m 20GB €3,- euro p/m €11,- euro p/m 30GB €4,- euro p/m €13,- euro p/m

Simyo maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN

Maak je gebruik van de actie van vandaag, dan profiteer je van alle voordelen van Simyo. Het is een populaire provider, die geen eigen netwerk heeft maar gebruik maakt van die van KPN. Standaard krijg je een internetsnelheid van maximaal 300Mbit/s en dat is lekker snel.

Bovendien ontvang je 400 belminuten of sms’jes. Heb je liever onbeperkt bellen in je bundel? Dan betaal je een euro extra. Omdat Simyo onderdeel is van KPN, krijg je klantvoordeel op het moment dat je vast internet van KPN hebt en ontvang je tot 10GB extra data per maand.

Zo weet je zeker dat je de laagste prijs betaalt

Wil je zeker weten dat je zo goedkoop mogelijk uit bent? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker! Vul met de filters je wensen in, waaronder hoeveelheid data, belminuten, maar ook je vaste internetprovider. Vervolgens staat de laagste prijs bovenaan de pagina. Handig, toch?