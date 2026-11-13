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Simyo stunt deze Black Friday met sim only: 40GB voor maar 5 euro

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
13 november 2026, 14:14
2 min leestijd
Simyo stunt deze Black Friday met sim only: 40GB voor maar 5 euro
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De beste tijd om van provider te wisselen is met Black Friday. De kortingen en cashbacks vliegen je dan om de oren, maar wat zijn echt goede deals? Bij Simyo betaal je twee jaar lang maar 5 euro per maand voor 40GB aan data!

Lees verder na de advertentie.

100 euro cashback bij Simyo

Wil jij lekker veel mobiele data, maar liever niet een al te hoog maandbedrag? Dat kan als je nu overstapt naar Simyo. Bij een nieuw tweejarig abonnement betaal je de eerste twaalf maanden slechts 3,50 euro per maand voor je databundel.

Dat wordt 15 euro per maand in het tweede jaar, maar nu komt het mooie: er is een cashbackactie van 100 euro. Dat betekent dat je over de gehele looptijd van twee jaar uitkomt op een gemiddeld maandbedrag van 5,08 euro. Daarvoor krijg je maar liefst 40GB data (en 400 min/sms).

Sluit je liever een eenjarig abonnement af? Ook dan trakteert Simyo je op voordeel. Je betaalt de eerste zes maanden dan slechts 4,50 euro in plaats van 16 euro per maand. Het totale bedrag over de looptijd van één jaar is 123 euro, wat neerkomt op een gemiddeld maandbedrag van 10,25 euro. Op dit abonnement zit geen cashback.

Profiteer nu van cashback (tweejarig abonnement) bij Simyo

De lage maandbedragen bij andere databundels

Ook als je meer of minder data nodig hebt, heeft Simyo interessante acties. Die hebben we in onderstaande tabel voor je op een rijtje gezet. Zo weet je precies wat je iedere maand kwijt bent over de looptijd van twee jaar.

Bij alle bundels zit naast de mobiele data standaard 400 min/sms inbegrepen. Heb je liever onbeperkt sms’en en bellen? Bekijk dan zelf alle andere opties voor jouw perfecte bundel.

DatabundelEffectieve prijs p/mndMaandprijs (mnd 1-12)Maandprijs (mnd 13-24)Cashback
10 GB5,08 euro/mnd8,00 euro/mnd8,00 euro/mnd70 euro
15 GB6,08 euro/mnd9,00 euro/mnd9,00 euro/mnd70 euro
20 GB3,08 euro/mnd3,50 euro/mnd11,00 euro/mnd100 euro
30 GB4,08 euro/mnd3,50 euro/mnd13,00 euro/mnd100 euro
40 GB5,08 euro/mnd3,50 euro/mnd15,00 euro/mnd100 euro
Pak direct de goedkoopste databundel (20 GB)

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