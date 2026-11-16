2,04 euro voor sim only met 20GB data van Simyo: alleen vandaag

Ben je op zoek naar een voordelige sim only met genoeg data, dan heeft Belsimpel deze Magic Monday een opvallende actie van Simyo klaarstaan. Door twee verschillende kortingen te combineren vallen grotere databundels onder aan de streep zelfs goedkoper uit dan de kleinste bundel.

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Korting op Simyo sim only met flinke terugbetaling bij Belsimpel

Ben je nog op zoek naar een gemiddelde databundel voor een lage prijs, dan kan deze Magic Monday-actie van Simyo via Belsimpel wellicht wat voor jou zijn. Je ontvangt namelijk vanaf een 10GB-abonnement maar liefst 125 euro terug. Ook betaal je bij bundels van 20GB of groter de eerste twaalf maanden maar 3,50 euro in de maand in plaats van het normale abonnementstarief.

Als je deze twee acties combineert, dan is het meest opvallende dat een 20GB-bundel verrekend over de twee jaar goedkoper is dan een 10GB- of 15GB-bundel. Meer weten over hoe dit zit? Lees dan verder. Houd er wel rekening mee dat het om een Magic Monday-actie gaat. Deze deal geldt uitsluitend op maandag 16 november en is alleen voor nieuwe klanten (niet voor verlengingen).

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Lage maandprijzen door de combinatie van kortingen

Je hebt verschillende bundels om uit te kiezen, zo zit er altijd wel iets tussen voor kleine of juist de wat grotere internetgebruikers. Om goed te kunnen vergelijken wat je nu onder aan de streep kwijt bent, is er tijdens deze vergelijking voor de standaardoptie van 400 belminuten en sms’jes gekozen. Heb je interesse in meer belminuten, dan heb je ook nog de optie om voor onbeperkt bellen en sms’en te gaan.

Als je de terugbetaling en de actieperiode die geldig is op sommige van de bundels op een rij zet en doorrekent, worden de grotere bundels opvallend goedkoper:

Bundel Nieuwe maandprijs (incl. korting & terugbetaling) Actieprijs (mnd 1-12) Maandprijs (mnd 13-24) 6GB 7,50 euro p/m 7,50 euro p/m 7,50 euro p/m 10GB 2,79 euro p/m 8 euro p/m 8 euro p/m 15GB 3,79 euro p/m 9 euro p/m 9 euro p/m 20GB 2,04 euro p/m 3,50 euro p/m 11 euro p/m 30GB 3,04 euro p/m 3,50 euro p/m 13 euro p/m 40GB 4,04 euro p/m 3,50 euro p/m 15 euro p/m

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Ook een optie voor wie minder data gebruikt

Heb je aan minder dan 10GB data per maand genoeg, dan biedt Simyo ook een kleinere bundel van 6GB (met 5G) en 400 belminuten en sms’jes aan voor een vast bedrag van 7,50 euro per maand.

Bij deze variant ontvang je echter niet de 125 euro terug. Daardoor ben je met de grotere bundels (zoals 20GB voor gemiddeld 2,04 euro per maand) uiteindelijk een stuk voordeliger uit dan met het kleinste instappakket, al zit je bij die grotere bundels dus wel vast aan een tweejarig contract om dat voordeel te behalen.