Scoor een sim only van Simyo met 10GB voor slechts 2,79 euro

Het is weer maandag en dat betekent dat je een toffe deal bij Belsimpel kan scoren. Vandaag sluit je een sim only-abonnement met 10GB data af voor slechts 2,79 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Simyo-abonnement bij Belsimpel

Elke maandag heeft Belsimpel een aanbieding voor je die alleen die dag geldig is. De ene keer is dat een hoge korting of een gratis toestel bij je sim only. Vandaag scoor je een sim only-abonnement met liefst 10GB data voor slechts 2,79 euro per maand. Hoe? Dat lees je in dit artikel.

Heb je nog een goede smartphone, maar ben je wel toe aan een nieuw abonnement? Dan is het de moeite waard om voor een sim only te gaan. Vandaag heeft Belsimpel een fijne deal voor je, want je kan een Simyo sim only-abonnement afsluiten voor 2,79 euro per maand. Je krijgt dan 10GB data; genoeg om iedere maand veel te internetten. Ook kun je natuurlijk voor meer data kiezen.

Let op: deze aanbieding alleen vandaag geldig, op maandag 20 oktober 2025. Wees er dus snel bij, want anders loop je de deal mis!

2,79 euro voor 10GB data per maand

Het werkt als volgt. Normaliter betaal je bij een tweejarig abonnement 8 euro per maand voor het abonnement. Maar, tijdelijk krijg je 125 euro cashback. Waar je eigenlijk 192 euro in totaal zou betalen, gaat de cashback er nu dus af. Dat betekent dat je in totaal maar 67 euro kwijt bent, en dat komt neer op 2,79 euro per maand. Lekker goedkoop dus!

Ook heb je 400 belminuten / sms’jes. Simyo maakt gebruik van het netwerk van KPN, waardoor je altijd wel een lekker vlotte verbinding hebt en bereikbaar bent. Heb je de sim only afgesloten? Dan heb je tot en met 30 november 2025 de tijd om je cashback aan te vragen. De aanbieding is alleen geldt bij een tweejarig abonnement en voor nieuwe klanten.