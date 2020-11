11 november 2020 is het weer Singles Day in Nederland, maar je kan vanaf vandaag al van flinke Singles Day-aanbiedingen profiteren bij een groot aantal (web)winkels. Wij hebben alvast de beste deals voor jou op een rijtje gezet. Wees er snel bij, want op=op.

Singles Day 2020 aanbiedingen

Naast Black Friday en Cyber Monday is ook Singles Day inmiddels naar Nederland overgewaaid. Deze van oorsprong Chinese feestdag is als een soort Valentijnsdag voor vrijgezellen. Het idee hierbij is om jezelf op leuke cadeaus te trakteren!

Veel (web)winkels springen in op Singles Day en bieden bijvoorbeeld Android-smartphones, -tablets, -smartwatches en allerlei andere gadgets tijdelijk met flinke korting aan. Check hieronder snel de leukste Singles Day-aanbiedingen per webwinkel.

Welke shops doen mee met Singles Day 2020

Er doen een hoop winkels mee met Singles Day 2020. Hieronder hebben we de verschillende shops voor je op een rij gezet. Kijk snel of jouw favoriete winkel of product erbij zit!

Bol.com

Bol.com geeft korting op veel verschillende producten. Zo ontvang je van 9 t/m 11 november bijvoorbeeld hoge korting op smartphones, tablets en smartwatches. Zo haal je onder andere bij de de Xiaomi Mi Band 5 al voor 29 euro in huis en krijg je op de Huawei P Smart Pro 45 euro korting.

Ook diverse fitness trackers als de Fitbit Charge 4 zijn scherp geprijsd. Als ‘Select Member’ krijg je zelfs nog op veel meer producten een korting. Zo ontvang je bijvoorbeeld extra korting op de Samsung A71. Bekijk hieronder alle aanbiedingen.

Bijenkorf

De Bijenkorf is een bekende winkel die bekend staat om goede kwaliteit en merken met vaak een behoorlijk prijskaartje. Profiteer tijdens Singles Day op flinke kortingen op heel veel merken. De aanbiedingen zijn op dit moment nog niet bekend, maar zullen woensdag 11 november in dit artikel worden toegevoegd.

Belsimpel

Ook Belsimpel heeft dit jaar diverse acties rondom Singles Day. Daar koop je de Sony Xperia 5 II voor slechts 849 euro. Ook diverse toestellen zijn erg voordelig verkrijgbaar in combinatie met een abonnement, zoals de Oppo Find X2 Lite in combinatie met een T-Mobile abonnement. Check snel alle Singles Day-aanbiedingen op de website.

MediaMarkt

Bij MediaMarkt kun je nu al profiteren van diverse Singles Day-aanbiedingen. Zo krijg je korting op heel veel electronica, van smartphones tot headphones. Het gaat om 11 procent korting op maar liefst 1111 producten! Zo bestel je bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A51 voor 257 euro.

Wehkamp

Ook Wehkamp sluit zich aan bij Singles Day 2020 en geeft je onder andere korting op de Galaxy A20s en 10 procent korting op een GoPro. Kijk snel of er iets voor je bij zit, deze acties gelden van 8 t/m 12 november 2020.

T-Mobile

Van 9 t/m 15 november kan je bij T-Mobile profiteren van bijvoorbeeld van de speciale Singles Day actie: de Oppo Find X2 Lite met maar liefst 276 euro korting. Ook ontvang je tijdelijk 10GB data voor de prijs van 5GB. Bekijk de aanbieding snel bij T-Mobile of bekijk de andere toestellen met flinke kortingen.

-> Bekijk Singles Day-actie van T-Mobile

Vodafone

Vodafone is dit jaar vroeg gestart met de Vodafone Runner campagnes. Vanaf 9 november ontvang je bij de Samsung Galaxy S20 FE gratis Galaxy Buds+ t.w.v. 169 euro, maar profiteer je bijvoorbeeld ook tot 409 euro korting op de Galaxy S20 (Plus). Ook zijn er momenteel geen aansluitkosten bij alle abonnementen.

-> Bekijk de Samsung Galaxy S20 aanbiedingen

OnePlus

OnePlus stunt dit jaar alvast met vervroegde Black Friday-deals. Zo krijg je bij hun eigen webwinkel nu hoge kortingen op diverse OnePlus smartphones en draadloze oortjes. Ontvang op dit moment 150 euro korting op de OnePlus 8. Gebruik hiervoor de code BF2020.

-> Bekijk alle OnePlus aanbiedingen

Huawei

Op woensdag 11 november ontvang je bij Huawei store mooie kortingen op diverse Matebooks en Smartwatches. Zo is de Huawei Watch Fit al voor 108,99 euro beschikbaar en kun je de Huawei Watch GT2e en de Matebook 14 voor 1111,11 euro aanschaffen.

-> Bekijk alle Huawei aanbiedingen

Alcatel

Alcatel geeft dit jaar op 11 november 10 procent korting op alle Alcatel-smartphones via Bol.com, Belsimpel en MediaMarkt. Zo kun je op dit moment dus erg voordelig de nieuwe Alcatel 3X (2020) of de Alcatel 1SE (2020) aanschaffen.

-> Bekijk de Alcatel aanbieding

tink

Maak je smart home compleet bij tink, je profiteert nu van kortingen tot wel 42 procent! Waaronder ook veel Google producten. Zo shop je de Google Nest Hello + Google Nest Hub nu voor slechts 269,95 euro. Klik op de button voor alle aanbiedingen.

-> Bekijk alle tink aanbiedingen

AliExpress

AliExpress ken je vast van de vele producten die je voor een prikkie op de kop kunt slaan. Tijdens Singles Day bieden ze ook vele kortingen op diverse Huawei producten, zoals de Huawei P40, P40 Pro, Watch GT en de Freebuds Pro. Of scoor korting op de OnePlus modellen. Profiteer van deze acties op 10 en 11 november 2020.

-> Alle Singles Day-deals van AliExpress

Amazon

De webwinkel van Amazon is sinds dit jaar voor het eerst officieel in Nederland beschikbaar, en doet dit jaar natuurlijk direct mee met Singles Day. Zo ontvang je op dit moment tot wel 12 procent korting op diverse OnePlus toestellen, tot 20 procent korting op JBL-audio en 29 tot procent korting op gamingaccessoires. Tot en met 19 november wisselen de aanbiedingen constant. Kortom, neem snel een kijkje!

-> Alle Singles Day-deals van Amazon

Alibaba

Ook bij Alibaba kan je 9 t/m 22 november leuke kortingen scoren tijdens Singles Day. Ook hier zijn wederom de OnePlus toestellen weer scherp geprijsd. Ontvang bijvoorbeeld 12 procent korting op smartphones van OnePlus. Bekijk alle Singles Day-aanbiedingen op de website!

-> Alle Singles Day-deals van Alibaba

Smartphonehoesjes

Bescherm je nieuwe smarpthone goed met een nieuw hoesje! Bij Smartphonehoesjes ontvang je 15 procent korting met de code SINGLESDAY. Deze code is geldig van 9 t/m 11 november)

-> Alle Singles Day-deals bij Smartphonehoesjes

Teufel

Teufel staat bekend om topkwaliteit speakers en andere audio-producten. Van 8 t/m 11 november profiteer je daarom van veel korting op headphones en speakers. Zo ontvang je op de nieuwe Airy True Wireless oortjes 30 euro korting en haal je ook de Boomster Go voordelig in huis op dit moment.

-> Bekijk alle Singles Day-deals bij Teufel

Surfshark

Wil jij veilig internetten voor een lage prijs? Vanaf 9 november kan je Surfshark twee jaar lang, voor slechts 2,49 euro per maand in gebruik nemen. Met deze VPN-dienst surf je veilig en anoniem.

-> Bekijk Surfshark aanbieding