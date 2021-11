Singles Day 2021: hoge korting op Teufel speakers (ADV)

Ben je op zoek naar een nieuwe koptelefoon, bluetooth speaker of luidsprekers? Dan is het nú tijd om toe te slaan. Van 7 tot en met 11 november krijg je bij Teufel namelijk hoge korting vanwege Singles Day!

Hoge korting op Teufel speakers tijdens Singles Day

Het Duitse audiobedrijf Teufel biedt speakers en koptelefoons aan van de hoogste kwaliteit. Ter gelegenheid van Singles Day 2021 profiteer je van 7 tot en met 11 november van extra scherpe prijzen. Op veel producten krijg je met een voucher zelfs dubbele korting! Betere prijzen zul je dit jaar niet vinden, ook niet tijdens Black Friday. We lopen de mooiste aanbiedingen met je langs.

Airy

Wie een lichtgewicht, maar hoogwaardige bluetooth koptelefoon wil, komt automatisch uit bij de Airy. Deze on-ear hoofdtelefoon biedt kristalhelder geluid en onderdrukt omgevingsgeluiden. Dankzij de grote accu luister je maar liefst 30 uur muziek op een enkele batterijlading. Met zijn comfortabele pasvorm is Airy ook zeer geschikt voor brildragers.

Zoek je oordopjes voor tijdens het sporten? De Airy Sports hebben superlichte, flexibele earhooks waardoor ze altijd blijven zitten. Bovendien zijn ze waterdicht, zodat je er bijvoorbeeld zonder problemen mee kunt kitesurfen. Ook de Airy Sports hebben passieve ruisonderdrukking aan boord en de accu gaat wel 25 uur mee.

Wie helemaal geen draden wil, gaat voor de Airy True Wireless. Dankzij de lineaire HD-neodymium drivers geniet je van de bekende Teufel-geluidskwaliteit. De oordopjes gaan zes uur mee op een enkele batterijlading. Met de meegeleverde case is dat in totaal zelfs 25 uur! De antibacteriële siliconen ear-tips zorgen bovendien voor een optimaal draagcomfort.

Boomster

De Boomster is de perfecte boombox als je afspreekt met vrienden. Het krachtige 3-kanaals systeem met regelbare downfire subwoofer zorgt voor overdonderend geluid. Dankzij bluetooth stream je muziek en podcasts in cd-kwaliteit. De Boomster gaat bovendien tot wel 16 uur mee. Je kunt hem zelfs gebruiken als powerbank om je smartphone mee op te laden. Wie nóg meer volume wil, kiest voor de Boomster XL, die zeer geschikt is voor grotere feesten.

Wil je juist iets kleiner? De Boomster Go biedt ondanks zijn bescheiden afmetingen uitstekende prestaties. Je kunt er bovendien twee aan elkaar koppelen voor een mooi stereogeluid.

Supreme On en Supreme In

Supreme On is de krachtigste bluetooth koptelefoon van Teufel. De Lineaire hd-driver met neodymium magneten zorgt voor precieze hoge tonen en goede bass. Je kunt dankzij ShareMe bovendien twee smartphones tegelijk aansluiten op de headset, die volledig opgelaad tot 30 uur meegaat.

Ook qua draagcomfort behoort de Supreme On tot de top. De zachte oorkussens zorgen voor een lage contactdruk, zelfs wanneer je een bril draagt. Je kunt dus uren blijven luisteren zonder een centje pijn.

Als je liever oordopjes draagt, is de Supreme In zeer geschikt. Deze earbud koptelefoon zit los, maar ook stevig in je oor zonder druk op de gehoorgang uit te oefenen. De Supreme In is daardoor zeer geschikt voor lange luistersessies. Dat kan ook makkelijk, want de batterij gaat tot 16 uur mee. Een buitje onderweg is geen enkel probleem, want de koptelefoon is spatwaterdicht.

De grote 10,7 mm lineaire hd-drivers van de Supreme In zorgen voor een precies hoog en een krachtige bas. Dankzij bluetooth 5.0 stream je muziek in cd-kwaliteit. Ook draadloze telefoontjes of videogesprekken klinken beter dan ooit.

Als je de code SINGLES-DAY-5 gebruikt, krijg je dus nog eens 5 euro extra korting op de Supreme On!

Rockster

Heb je een straatfeest of ga je met een grote groep vrienden het park in? Dan is de Rockster hét apparaat voor jou. Dit is de krachtigste draagbare luidspreker ter wereld, die je dankzij de wieltjes eenvoudig verplaatst. Teufel noemt hem niet voor niets de “King of Rock”, want met een vermogen van 440 Watt en een geluidsproductie van 121 decibel blaas je iedereen omver. Met de ingebouwde batterij kun je tot 20 uur feesten, maar het is ook mogelijk om de Rockster aan te sluiten op het stopcontact.

Wil je groots geluid in een iets compacter jasje? Ga dan voor de Rockster Air, die net als zijn grote broer werkt via bluetooth of via een fysieke verbinding. Je kunt er twee aan elkaar koppelen voor schitterend stereogeluid. Met de code SINGLES-DAY-20 profiteer je van 20 euro extra korting op onderstaande prijzen. Koop je er twee? Gebruik dan de code SINGLES-DAY-30 voor 30 euro korting op de set!

De Rockster Cross tenslotte kun je gewoon om je schouder hangen. De twee tweeters, een subwoofer en twee passieve drivers zorgen voor nog steeds zeer krachtig geluid. Dankzij de geïntegreerde handsfree-functie voor draadloos bellen, skypen, facetimen en voice control via Siri en Google is de Cross jouw ideale maatje. Met de code SINGLES-DAY-15 krijg je 15 euro extra korting.

Ultima 40

De Ultima 40 is de populairste vloerstaande luidspreker van Teufel. Het 3-kanaals systeem met twee krachtige woofers zorgt voor hoge en zuivere volumes. Teufel heeft de speaker bovendien verder verbeterd. Dankzij de geoptimaliseerde geluidsafstraling en fine tuning van alle componenten klinkt de nieuwste Ultima mooier dan ooit. Zo ziet hij er trouwens ook uit. Het tijdloze design past in elk interieur.

De prijs-kwaliteitverhouding van de Ultima 40 is altijd al uitstekend, maar tijdens Singles Day profiteer je van een fraaie korting. Je haalt al een paar Ultima 40’s in huis voor 339 euro!

Als je de code SINGLES-DAY-20 gebruikt, krijg je nog eens 20 euro extra korting op de Ultima 40!

Nóg meer kortingen

Wil je liever een nieuwe soundbar of zelfs een complete home cinema? Teufel biedt tot en met 11 november nog veel meer kortingen aan. Zo betaal je voor de Ultima 40 Surround 5.1-Set tijdelijk slechts €699,99 in plaats van €999,99 en met de kortingscode SINGLES-DAY-X50 krijg je nog eens 50 euro extra korting en betaal je nog maar €649,99. Bij diverse producten krijg je met een speciale code bovendien extra korting tussen 15 en 50 euro. Je vindt deze codes op de betreffende productpagina’s.