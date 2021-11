Singles Day 2021: dit zijn de beste aanbiedingen op een rijtje

Op 11 november 2021 is het Singles Day. Op deze dag kun je jezelf of iemand anders iets leuks cadeau doen voor weinig. Veel (web)winkels doen hieraan mee en en zijn zelfs al begonnen! Wij hebben de beste aanbiedingen voor je op een verzameld.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Singles Day 2021 aanbiedingen

Singles Day is ooit uit China overgewaaid als een soort feestdag. Het heeft een soortgelijke lading als Black Friday en Cyber Monday gekregen, in de zin dat het een gelegenheid is om prijzen flink te verlagen.

Een groot aantal (web)shops komen met acties voor producten als Android-smartphones, -tablets, -smartwatches en allerlei andere gadgets. Dus, of je nu single bent of niet, van deze kortingen kun je profiteren!

Welke shops doen mee met Singles Day 2021?

Er doen heel veel webshops mee aan Singles Day, waardoor er vast wel eentje tussen zit die bij jou in de smaak valt. Hieronder check je de beste deals voor Singles Day per webwinkel.

Bol.com: Singles Day 2021

De acties van Bol.com lopen van 10 tot en met 11 november. Deze webshop behoeft geen introductie. Ze zijn actief in zoveel categorieën dat er altijd wel iets interessants tussen zal zitten.

Bol.com heeft zelf aangegeven er steeds nieuwe deals bij te doen. Reden meer om de webshop in deze dagen in de gaten te blijven houden!

Belsimpel

De deals van Belsimpel beginnen op 10 november en lopen door tot en met 12 november. Tijdens deze drie dagen kun je deals voor veel smartphones verwachten. Vorig jaar kon je bijvoorbeeld niet alleen profiteren op deals voor losse toestellen, maar ook in combinatie met een abonnement bij verschillende providers!

Amazon: Early Black Friday deals

Amazon heeft toffe aanbiedingen die lopen van 8 tot en met 26 november. Je kunt dus tot (en tijdens) de Black Friday je slag slaan bij Amazon! Als je warm loopt voor de slimme draadloze thermostaat van Tado, is de starterskit een goede deal.

Zo haal je deze set met de Thermostaat V3 incl. passende houder van 269,99 euro voor 164,90 euro in huis! Ook andere aanbiedingen van Tado zijn beschikbaar met kortingen tussen 25 en 40 procent.

Tado Starterskit (van 269,99 voor 164,90 euro) – Draadloze Slimme Thermostaat V3 + passende houder)

MediaMarkt: Singles Week

De aanbiedingen bij MediaMarkt komen jouw kant op van 8 tot en met 14 november. Tijdens deze dagen kun je bijvoorbeeld gehoor geven aan de deals voor de JBL Tune-koptelefoon. Je kan de headset binnenhalen voor 38 euro (normaal 44 euro).

Ben je meer op zoek naar een smartwatch? Ook dan kun je je slag slaan, omdat de Galaxy Watch 4 afgeprijsd is van 355 euro naar 329 euro. Hoog tijd dus om je huidige smartwatch te upgraden.

T-Mobile: GOGOGO-deals

Tijdens de hele maand november kun je bij T-Mobile terecht voor de GOGOGO Deals. De aanbiedingen is simpel: tot 12,50 euro korting op je bundel en verder betaal je geen aansluitkosten.

Zo kun je bijvoorbeeld de Samsung S21, Oppo Reno 6 Pro of Xiaomi 11T Pro binnenhalen voor een mooie prijs:

Tele2-aanbiedingen

Tele2 is al begonnen met verschillende deals. Zo kun je 150 euro voordeel krijgen op de toestelprijs van de Samsung Galaxy S21 (op data + toestel) en geen aansluitkosten.

Ben – prijsbewust weken

Neem ook een kijkje bij de deals van Ben in de ‘prijsbewust weken’. Als je op zoek bent naar een nieuw toestel of een nieuwe bundel, dan zitten er mogelijk interessante opties bij, zoals:

Geen aansluitkosten t.w.v. 20 euro;

Extra korting op bundels met 8.000 en 10.000 MB;

In het bijzonder een deal met extra korting op de Samsung A52s!

Simyo-aanbiedingen

Ook Simyo is begonnen met het uitrollen van aantrekkelijke aanbiedingen voor Singles Day. Met de Simyo-deals profiteer je van GB’s die de provider cadeau doet bij verschillende abonnementen. Bovendien betaal je bij Simyo tijdelijk geen aansluitkosten.

reBuy

Ben je al bekend met reBuy? Zij zijn gespecialiseerd in refurbished smartphones en geven deze een duurzame tweede gebruik. Op donderdag 11 november ontvang je 11 procent korting op geselecteerde producten. Denk aan bijvoorbeeld aan de Samsung S21-telefoons.

Huawei

Huawei heeft van 1 tot en met 14 november interessante aanbiedingen. De kortingen in deze deals kunnen oplopen tot wel 50 procent. De deals hebben naast smartphones ook betrekking op bijvoorbeeld oordopjes en smartwatches.

Huawei FreeBuds Pro – van 179,99 voor 119,99 euro

Huawei Watch Fit New – van 99,99 voor 79,99 euro

Teufel

Niet alleen de audio, maar ook de deals van Teufel klinken goed in de oren! De aanbiedingen lopen van 8 tot en met 11 november en omvatten kortingen tot wel 500 euro. Zo kun je de Boomster Go voor minder in huis halen. Als je iets anders op het oog hebt, kun je altijd nog gebruikmaken van een van de kortingsvouchers. Deze zijn goed voor kortingen van 15 tot 50 procent op geselecteerde producten.

Boomster Go – van 99,99 voor 77,00 euro

Verschillende kortingsvouchers voor geselecteerde producten – kortingen van 15% – 50%

Smartphonehoesjes

Smartphonehoesjes heeft vier dagen uitgetrokken om je van een leuke deal te voorzien: 8, 9, 10 en 11 november. De actie is simpel: met de SINGLESDAY21 krijg je 15% korting op alles.

AliExpress

AliExpress heeft geen introductie meer nodig. Aanbiedingen bij de Chinese gigant beginnen op 11 november en omvatten kortingen tot wel 60 procent.

Ivacy VPN

VPN is momenteel de go-to oplossing voor veel mensen die meer online privacy willen. Zo kun je bij Ivacy VPN een voordelige deal scoren met een korting tot wel 90 procent.

NordVPN

De acties starten bij de VPN-provider ook op 8 november. Tijdens deze acties kun je kortingen tot wel 68 procent boeken. Zo kun je je online privacy op een voordelige manier beveiligen.