Singles Day 2022: check hier de beste deals

Aankomende vrijdag (11 november) is het weer tijd voor Singles Day. Op deze dag kun je jezelf of iemand anders een leuk cadeau doen en daarbij geld besparen. We hebben alvast de tofste deals voor je verzameld.

Singles Day 2022

11 november 2022 is het weer zover: Singles Day! Vier deze speciale dag met de leukste cadeaus voor jezelf of voor een ander. Veel (web)shops zijn al begonnen met het uitdelen van kortingen en daarom hebben we voor jou de beste deals op een rijtje gezet. Maar wees er snel bij, want op=op!

Van oorsprong komt Singles Day uit China, maar de dag is – net zoals Black Friday en Cyber Monday – overgewaaid naar Nederland. Tijdelijk shop je bij een groot aantal (web)shops met hoge kortingen op producten zoals smartphones, tablets, -smartwatches en allerlei andere gadgets.

Welke webshops doen er mee tijdens Singles Day 2022?

Er doen veel (web)winkels mee aan Singles Day. In onderstaand overzicht check je de beste Singles Day-deals per shop.

De beste provider deals

1. Belsimpel Singles Day Deals

Belsimpel heeft dit jaar een aantal aantrekkelijke Singles Day-deals die de moeite waard zijn. Zo zijn er niet alleen kortingen op smartphones zoals de Samsung Galaxy A23 en Galaxy S22-serie, maar profiteer je ook van hoge kortingen op diverse smartwatches en oordopjes. Denk aan de Samsung Galaxy Watch 5 en OnePlus Buds Pro.

2. KPN Black Friday deals

Bij KPN zijn de eerste Black Friday-acties gestart en profiteer je nu al van korting op diverse toestellen zoals de Samsung Galaxy A53 en Samsung S22. Verder ontvang je bij een abonnement met 10GB data ook nog 2GB cadeau. Tot slot krijg je de aansluitkosten (ter waarde van 25 euro) gratis bij het afsluiten van je nieuwe abonnement.

Ben jij van plan om een nieuwe TV en internet abonnement af te sluiten bij KPN dan ontvang je nu een gratis Philips 43″ Smart TV ter waarde van 499 euro cadeau.

De beste Sim Only deals

1. Simyo Black Friday aanbiedingen

Ook bij Simyo is Black Friday al gestart en zijn een aantal smartphones tijdelijk extra scherp geprijsd. Mocht je op zoek zijn naar een nieuw abonnement of toestel dan zitten er ook zeker interessante deals bij. Zo ontvang je tijdelijk 87 euro voordeel bij een sim only-abonnement met 10 of 20GB data.

Extra korting op de 10GB en 20GB bundels

Extra korting op de Samsung Galaxy A53 5G

Extra korting op de Samsung Galaxy S21 FE 5G

2. Youfone aanbiedingen

Bij Youfone profiteer je momenteel van gratis aansluitkosten ter waarde van 10 euro bij het afsluiten van een sim only-abonnement. Zo haal je een abonnement met 12GB data en 200 belminuten al voor 10 euro per maand in huis. Daarbij heb je de keuze uit een looptijd van 24, 12 of 1 maand en kun je ook een dataplafond instellen.

De beste smartphone en gadget deals

1. Huawei Singles Day Deals

Tot en met 13 november ontvang je bij Huawei kortingen op diverse tablets, smartwatches, Matebooks en oordopjes. Zo is de Huawei Band 6 al voor 39,99 euro te koop en haal je de Huawei Freebuds Pro voor 99,99 euro in huis.

2. OnePlus Singles Day Deals

Bij OnePlus profiteer je tijdelijk van hoge kortingen op diverse smartphones en oordopjes. Met kortingscode BF2022A ontvang je nu bij OnePlus korting. Deze acties lopen tot en met 17 november 2022.

3. Samsung Black Friday aanbiedingen

Bij Samsung scoor je deze week op de website verschillende deals. Zo krijg je bijvoorbeeld bij diverse ‘The Frame’-televisies een gratis lijst ter waarde van 149 euro. Ook zijn er diverse aanbiedingen op soundbars en monitoren. De deals voor mobiele apparaten lijken volgende week te gaan starten. Alle acties lopen tot en met 28 november 2022.

4. Teufel Novembermania acties

Bij Teufel scoor je momenteel verschillende oordopjes en soundbars met hoge kortingen. Deze kortingen kunnen oplopen tot 43 procent. Let erop dat dit voor Teufel al de beste acties zijn die er in november zullen komen. De prijzen zullen tijdens Black Friday dus niet extra verlaagd worden. Wacht dan ook niet te lang, want de acties gelden zolang de voorraad strekt.

Overige deals

1. Acer-aanbiedingen

Momenteel heeft Acer extra voordelige prijzen tijdens de Mega Cyber Sale en vanaf 11 november profiteert je daarnaast bij Acer van speciale Singles Day-kortingen.

2. GSMpunt.nl Singles Day deals

Bij GSMpunt.nl zijn de Singles Day-deals vroeg gestart. Hier shop je nu alle smartwatch, -tablets en smartphone-accessoires met 11 procent korting, met de kortingscode SINGLE11.

3. AliExpress Singles Day Deals

Ook bij AliExpress zijn er voorafgaand aan Singles Day 2022 kortingen die kunnen oplopen tot wel 90 procent. Hier is geen kortingscode voor nodig.