Galaxy Watch 5, Garmin-horloges en nog veel meer nu in prijs verlaagd (gesponsord)

Tijdelijk zijn verschillende smartwatches en draadloze oordopjes in prijs verlaagd bij Belsimpel, waaronder de Galaxy Watch 5 en horloges van Garmin. Wij hebben de beste Singles Week-deals op een rijtje gezet.

Singles Week bij Belsimpel

Op 11 november is het Singles Day, maar Belsimpel pakt het grootser aan. Deze hele week bij de webwinkel in het teken van Singles Week en scoor je je nieuwe smartwatch of draadloze oordopjes met korting. Denk aan de Samsung Galaxy Watch 5, maar ook verschillende Garmin-smartwatches.

Nog tot en met zondag 12 november profiteer je van de Singles Week-aanbiedingen. Let er wel op dat deze deals snel gaan en voorraden op kunnen raken. Daarbij geldt dan ook dat op ook écht op is. Wij zetten de beste deals voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy Watch 5: tot 109 euro voordeel

De Samsung Galaxy Watch 5 is de opvolger van de populaire Galaxy Watch 4 en het instapmodel van de serie. Naast de verbeterde accuduur en het verbeterde display is de Galaxy Watch 5 ook nog eens voorzien van betere sensoren die nauwkeuriger jouw activiteiten kunnen meten.

Je hebt de keuze uit twee varianten met een verschillende grootte horlogekast. Het kleinste model heeft een diameter van 40 millimiter, maar er is ook een 44 millimeter-versie te koop. Beide versies zijn nu tijdelijk bij Belsimpel tot 109 euro voordeliger te verkrijgen.

Garmin Venu 2: tot 91 euro voordeel

Garmin staat bekend om de goede smartwatches met een focus op gezondheid en sporten. Er is al een opvolger, maar de Garmin Venu 2 is ook nog altijd een goede koop. Hij geeft je een compleet beeld van je gezondheid en hoe je die verbetert.

Alles wordt bijgehouden, van hartslag tot zuurstofgehalte in je bloed. Ga je sporten, dan zie je precies hoeveel calorieën je verbrandde en meer. Je haalt ‘m via Belsimpel in het zwart met 91 euro voordeel in hus.

Garmin Vivomove Trend: tot 60 euro voordeel

Dan is er van Garmin ook de Vivomove Trend. Hij heeft het uiterlijk van een klassiek horloge, maar is een stuk slimmer. Deze smartwatch neem je mee in je dagelijkse leven en laat het weten als je een melding op je smartphone binnenkrijgt.

Bovendien betaal je je boodschappen in de winkel met de Vivomove Trend. Natuurlijk kun je ook al je sportactiviteiten bijhouden en je gezondheid monitoren.

Sennheiser CX Plus True Wireless: tot 50 euro voordeel

Ben jij op zoek naar draadloze oordopjes die jouw favoriete muziek op zijn best laat klinken? De CX Plus True Wireless oordopjes van Sennheiser leveren prima geluidskwaliteit. Bovendien sluit je in een drukke trein of op kantoor de wereld buiten met actieve ruisonderdrukking.

Via de bijbehorende app stel je je wensen precies in en versterk je bijvoorbeeld de bass. Daarnaast hecht Sennheiser veel aandacht aan comfort: de oordopjes worden geleverd met vier verschillende maten oortipjes voor de juiste pasvorm.

Meer Singles Week-deals bij Belsimpel

Naast de Samsung Galaxy Watch 5- en Garmin-deals, scoor je ook andere Garmin-smartwatches en Sennheiser-oordopjes voor een extra scherpe prijs. Denk aan de Sennheiser Sport True Wireless-oortjes, die speciaal ontworpen zijn voor tijdens het sporten. Dit is een selectie van de andere Belsimpel Singles Week-aanbiedingen.

Ook goedkoper: Samsung Galaxy A54 nu 268 euro voordeliger

Is niet jouw smartwatch, maar jouw smartphone toe aan vervanging? De populaire Samsung Galaxy A54 is ter gelegenheid van Singles Week tijdelijk goedkoper. Je betaalt voor het toestel 221 euro met een abonnement van Ben, in plaats van 489 euro.

Daarvoor krijg je camera’s die – ook in het donker – prima plaatjes schieten. Je hebt onder andere beschikking over een groothoeklens voor de creatievere shots. Die foto’s bekijk je op het 6,4 inch amoled-scherm.