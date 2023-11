Deze 5 smartwatches haal je nu voordelig in huis (gesponsord)

Staat er nog een smartwatch op jouw Sinterklaaslijstje? Dan haal je die nu met de Sinterklaas-deals van Belsimpel extra voordelig in huis. We zetten de beste aanbiedingen op een rijtje.

Sinterklaas-deals bij Belsimpel

Streep de laatste cadeaus van je lijstje met de Sinterklaas-deals van Belsimpel. Zo zijn er verschillende smartwatches tijdelijk extra voordelig te scoren. Denk aan de Samsung Galaxy Watch 5 Pro en diverse Garmin-watches. Deze vijf smartwatches haal je nu extra voordelig in huis bij Belsimpel.

1. Samsung Galaxy Watch 5 Pro: voor 299,95 euro

De krachtige Samsung Galaxy Watch 5 Pro is gemaakt met de buitenmens in het achterhoofd. Door de sterke behuizing van titanium kan hij goed tegen een stootje. Ook ligt over het scherm een laagje saffierglas dat – net als titanium – een stuk krasvaster is dan het materiaal dat normaliter wordt gebruikt.

Alles wat je maar kan bedenken, is bij te houden met deze smartwatch. Bovendien neem je hem door de IP-certificering met een gerust hart mee in het zwembad. Met de Sinterklaas-deals van Belsimpel haal je hem nu in huis voor 299,95 euro.

2. Garmin Forerunner 55: voor 157,95 euro

Garmin staat bekend om zijn uitstekende smartwatches en de Forerunner-serie is er speciaal voor de hardloper. De Forerunner 55 is compact en relatief betaalbaar. Begin je net een hardlooproutine op te bouwen, dan is dit een goede smartwatch om mee te beginnen.

Hij is gebruiksvriendelijk en de Coach-app helpt je trainingsplannen op te stellen. De bediening werkt via de fysieke knoppen. Bij Belsimpel is hij nu nog voordeliger, want je betaalt er tijdelijk 157,95 euro voor de Garmin Forerunner 55.

3. Garmin Venu 2: voor 299,95 euro

Ben je op zoek naar een smartwatch om al je sportprestaties bij te houden, maar die ook in het dagelijkse leven goed van pas komt? De Garmin Venu 2 is in dat geval een goede keuze. Handig is ook de accuduur, want bij normaal gebruik gaat hij makkelijk een week mee zonder op te laden.

De Garmin Venu 2 is ook verkrijgbaar met een horlogekast van 40 mm. Dat staat natuurlijk net even wat eleganter als je een dunnere pols hebt. Beide varianten zijn bij Belsimpel te krijgen voor 299,95 euro.

4. Garmin Vivomove Style: voor 238,95 euro

Dan is er van Garmin ook nog de Vivomove Style. Hij heeft het uiterlijk van een klassiek horloge, maar is een heel stuk slimmer dan dat. Haal het verborgen scherm tevoorschijn en je houd je gezondheid en sportsessies nauwkeurig bij. Komt er een melding binnen op je smartphone? Dan laat hij je dat ook weten.

Het is ook mogelijk via de gps-functie je gelopen route bij te houden, zodat je precies weet wat de afstand was die je afgelegd hebt. Verder gaat de accu zo’n vijf dagen lang mee. Klop bij Belsimpel aan voor de smartwatch, want daar kosten zilveren en roségouden varianten tijdelijk 238,95 euro. Liever goud of zwart? Dan betaal je 278,95 euro.

5. Garmin Lily: voor 164,95 euro

De Garmin Lily is een smartwatch die volledig gericht is op vrouwen. Deze stijlvolle smartwatch haal je met de Sinterklaas-actie van Belsimpel in huis voor 164,95 euro. Dankzij de aluminium behuizing is hij ook nog eens licht van gewicht en hij is verkrijgbaar in verschillende zachte kleuren.

Er is een speciale widget aanwezig die je menstruatiecyclus monitort. Probeer je juist zwanger te worden? Dan voorziet hij je van advies, maar ook de zwangerschap houdt hij in de gaten voor je.

Meer Sinterklaas-deals van Belsimpel

Niet op zoek naar een smartwatch? Ook koptelefoons en draadloze oordopjes zijn nu extra voordelig te scoren. De Skullcandy Crusher ANC 2-koptelefoon is bijvoorbeeld met 50 euro korting te halen en ook de Nothing Ear (2)-oordopjes zijn afgeprijsd. Bekijk alle Sinterklaas-deals via de knop hieronder.