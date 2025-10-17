Deze slimme deurbel van Action kost bijna niets (en heeft verrassend veel functies)

Voor wie kennis wil maken met een slimme deurbel, heeft Action een goede aanbieding. Voor minder dan 30 euro haal je er eentje in huis, die ook nog eens verrassend goed werkt. We vertellen je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme deurbel van de Action

Met een slimme deurbel houd je jouw voordeur ieder moment in de gaten, ook als je niet thuis bent. Ideaal, want zo weet je precies wie er voor je deur staat en vertel je de pakketbezorger waar je pakketje achtergelaten mag worden. Normaal gezien betaal je zo’n 100 euro voor een goede deurbel en dat is een behoorlijke investering.

Wil je voor een wat lager bedrag eens kijken of het wat voor je is, dan heeft Action momenteel een goedkoper alternatief. Voor slechts 29,95 euro (exclusief 5,99 euro bezorgkosten) heb je hem al in huis. Hij beschikt over de belangrijkste functies, zoals een ingebouwde camera, luidspreker om te communiceren met je bezoeker(s) en nachtzicht.

Alles over de slimme deurbel van Action

De slimme deurbel van Action wordt geleverd met een gong, zodat je ook in je huis de bel hoort gaan. Drukt iemand op je bel, dan ontvang je bovendien een melding op je telefoon. Ben je niet thuis, dan kan je ook nog eens met de persoon praten. Hij levert beelden met een resolutie van 3 megapixel en ook ’s nachts heb je prima zicht.

Onder de videodeurbel vind je bovendien een anti-sabotage-schroefgat. Inbrekers kunnen hierdoor niet zomaar je slimme deurbel stelen of onklaar maken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Installeren van de LSC slimme deurbel

De slimme deurbel is eenvoudig te installeren. Met de live preview-functie weet je precies op welke hoogte je hem moet ophangen. Hang ‘m vervolgens met de meegeleverde schroeven en pluggen op aan je deur of kozijn. Met de camera van de deurbel scan je vervolgens de qr-code die je in de handleiding vindt en maak verbinding met je wifi-netwerk.

Hij kan overigens alleen verbonden worden met een 2.4GHz-netwerk. Installeer ook de LSC Smart Connect-app op je telefoon en je kan aan de slag. De slimme deurbel werkt op oplaadbare batterijen, maar je kan hem ook aansluiten met een adapter (wordt niet meegeleverd). Zo is opladen niet meer nodig en heb jij geen omkijken meer naar je bel. Hij is alleen online verkrijgbaar in de webwinkel van Action en kost je 29,95 euro.

Goedkope alternatieven

Als je een niet al te dure slimme deurbel zoekt, maar niet voor deze van Action wil gaan, zijn er een aantal alternatieven te vinden. Je vindt ze in onderstaand artikel.