Slimme lampen: dit zijn de 3 beste deals van dit moment

Wil je jouw huis voorzien van slimme verlichting, zodat je woning weer een stukje slimmer wordt? Check dan dit overzicht met de beste deals voor slimme lampen.

Slimme verlichting: de 3 beste deals

Op Android Planet schrijven we regelmatig over smart home en dat is niet zo gek. Het is immers tof en handig om je huis slim te maken met allerlei apparaten. Een goede manier om je smart home uit te breiden (of ermee te beginnen) is het aanschaffen van slimme verlichting.

Daarmee maak je de lampen in huis een stukje slimmer en kun je ze bijvoorbeeld makkelijker bedienen. In dit artikel vind je korting op populaire slimme lampen.

1. Philips Hue-startpakket – 81,76 euro

Je hebt vast eens van Philips Hue gehoord. Het Nederlandse bedrijf verkoopt al jaren producten voor slimme verlichting en de keuze is tegenwoordig dan ook reuze. Deze Philips Hue-starterkit is ideaal als je wil beginnen met het slimmer maken van je huis.

In het pakket zitten drie Hue-lampen met een E27-fitting, die warm wit licht produceren. Je krijgt ook een zogeheten ‘dimmer switch’, waarmee je de lampen uit en aan kan doen, maar ook om het licht aan te passen. De dimmer switch kun je op iedere plek in je huis ophangen. Natuurlijk kun je ook de Google Assistent gebruiken om de Philips Hue-lampen te bedienen.

2. INNR Duo-pack – 44,95 euro

Dit Duo-pakket van het (tevens Nederlandse) smart home-merk Innr is een stukje goedkoper dan het pakket van Philips. Het gaat om twee slimme plafondlampen die je huis voorzien van een warm wit licht en helemaal ‘aanpasbaar’ zijn. De lampen zien er wat klassieker en luxer uit.

Je kan routines instellen, ze bedienen met de Google Assistent – mits je over een bridge beschikt – en het aansluiten is simpel. In de Innr-app voor je smartphone worden alle opties overzichtelijk gepresenteerd.

3. Hombli-lampen – 19,95 euro

Als je slimme lampen in huis wil halen, maar geen zin hebt om veel te betalen, dan zijn de lampen van Hombli het overwegen waard. Voor twee tientjes krijg je twee led-lampen die je kan bedienen met de Google Assistent. Geinig is dat je de lampen ook kan gebruiken als ‘wake-up light’, iets wat we kennen van Philips.

Hombli heeft verder een eigen app om de lampen in en uit te schakelen en eventueel de kleur aan te passen. Je kan ze uiteraard automatiseren en bijvoorbeeld op een specifiek tijdstip inschakelen, bijvoorbeeld in de ochtend als je wakker wordt of ‘s avonds als je thuis komt van het werk.