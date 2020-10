Kies voor een slimme thermostaat en bespaar energie met tado° (ADV)

Voor het maandthema ‘Wonen’ lichten we deze maand diverse handige producten uit voor thuis. Zo zijn de slimme thermostaten van tado° zeker het overwegen waard. Met deze producten bespaar je tot wel 31 procent op je jaarlijkse verwarmingskosten.

Over tado

tado° is een toonaangevende fabrikant van slimme thermostaten in Europa. Dankzij de producten van tado° wordt energieverspilling beperkt. Dat is goed voor het milieu, maar natuurlijk ook voor de portemonnee.

Bespaar geld met slimme smart home producten van tado°:

✔Jouw verwarming, nu op je telefoon

✔Eenvoudig te installeren

✔Gratis verzending

Meer info Bestellen

Slimme deals van tado°

Met de producten van tado° bespaar je gemakkelijk energie. De producten kunnen geïntegreerd worden in verschillende systemen, waaronder Google Home of Apple HomeKit. De gewenste producten kun je toevoegen aan de tado° app en vervolgens op afstand instellen.

Het is ook mogelijk om deze producten zo in te stellen dat ze automatisch uit gaan zodra je het huis verlaat, of automatisch aan gaan zodra je je woning nadert. Zo wordt het gebruik van de verwarming en de energie geoptimaliseerd.

De Slimme Thermostaat Starterkit V3+ is in september benoemd tot “Beste koop” en ”Beste getest” door de Consumentenbond. Dit was in de test ”Beste Slimme Thermostaat voor de consument 2020″. Verder is de tado° Slimme Thermostaat eenvoudig te installeren en binnen enkele minuten klaar om jouw verwarming slim te regelen. Kortom: een goede aanvulling voor jouw smart home!

Bekijk hieronder een aantal een aantal slimme aanbiedingen van tado° bij tink.

Of check het volledige aanbod van slimme producten op de website van tink!