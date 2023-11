Google Home: maak je woning smart met deze 5 producten

Begin je net met je smart home, dan is het handig om te kiezen voor zoveel mogelijk producten van hetzelfde merk. Google heeft een ruime keus aan apparaten om dit mee te doen. Wij lichten vijf handige producten uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 beste Google-producten voor een smart home

Maak optimaal gebruik van je smart home-producten met een smart home hub. Al je slimme apparaten bedien je daarmee in één keer. Ook onderling communiceren de producten met elkaar, ongeacht het merk. Je stelt hierdoor handige automatiseringen in. Zodra de slimme deurbel iemand op je oprit detecteert, wordt bijvoorbeeld direct de beveiligingscamera geactiveerd.

Om het bij hetzelfde merk te houden: Google heeft drie opties voor een hub. De goedkoopste optie is de Google Nest Mini, die je voor 39,99 euro in huis haalt. Die doet overigens meteen dienst als speaker. Wil je een luxere uitvoering met betere geluidskwaliteit, dan kies je voor de Nest Audio. De Google Nest Hub beschikt over een scherm en die zet je in om ‘s ochtends bijvoorbeeld je agenda of het weerbericht te bekijken.

1. Google Nest Doorbell

Waar je ook bent, je ziet met de Google Nest Doorbell altijd wat er zich voor je deur afspeelt. Je sluit hem bedraad aan, maar er is ook een variant die op een batterij werkt. Handig dus als hij op een plek moet komen waar geen kabeltjes zitten.

De Google Nest-deurbel ziet het verschil tussen mensen, pakketjes en voertuigen en geeft je alleen een melding op momenten die voor jou belangrijk zijn. Laat de aanbeller snel weten dat je eraan komt met een vooraf opgenomen bericht, of praat direct met bezoekers als je helemaal niet thuis bent. Zo weet bijvoorbeeld de bezorger waar hij het pakket achter mag laten.

Google Nest Deurbel op batterij

Google Nest Deurbel bedraad

2. Google Learning Thermostat

Met de Google Nest Learning Thermostat is jouw huis altijd warm genoeg. Hij leert van je leefgewoontes en past de verwarming daarop aan. Een slimme thermostaat gebruikt daardoor alleen de energie die nodig is en dat scheelt op de lange termijn ook nog eens geld.

Je bedient de Google Nest-thermostaat via één van de smart home hubs die we hierboven noemen of met je smartphone. Zo zet je bijvoorbeeld alvast de verwarming aan als je onderweg bent naar je Google Home. Dat is aangenaam thuiskomen!

3. Google Nest Cam

Loopt er iemand in je tuin of is de postbode al langs geweest? De Google Nest Cam houdt het voor je in de gaten. Hij ziet het verschil tussen voertuigen en mensen, zodat je precies instelt waarover je meldingen op je smartphone wil krijgen. Er zijn verschillende varianten te verkrijgen voor binnen of buitenshuis.

4. Chromecast met Google TV

Van jouw domme televisie maak je met de Chromecast met Google TV in een handomdraai een smart tv. Vervolgens stream je makkelijk films, tv-series of YouTube-video’s naar het grote scherm. Er bestaat een variant met 4K-ondersteuning, maar heb je een kleinere (of oudere) tv dan is de goedkopere HD-versie voldoende. Heb je Bol Select, dan haal je ‘m voor 34,99 euro in huis.

5. Google Nest Protect

Een rookmelder moet op elke verdieping van je woning aanwezig zijn. De Google Nest Protect gaat nog een stapje verder, want het is ook een koolmonoxidemelder. Detecteert het apparaatje iets, dan vertelt hij meteen wat het probleem is. Zijn je kookkunsten niet altijd even goed en heb je wat laten aanbranden? Dan schakel je het alarm via je smartphone uit.

Google Nest Protect op batterij

Google Nest Protect bedraad