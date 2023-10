Maak je huis slim: de beste smart home-aanbiedingen

Hoe slim is jouw huis? Breid je smart home uit met een slimme thermostaat, verlichting en meer! Wij zetten de beste smart home-aanbiedingen voor je op een rijtje die een plaats in jouw huis verdienen.

De allerbeste smart home-deals

Of je pas net je huis slim begint te maken of al een hele collectie aan slimme apparaten hebt: het kan altijd slimmer. Vaak begint het bij slimme verlichting, maar ook je rookmelder en thermostaat kunnen voor zichzelf denken. Daarom hebben wij de beste smart home-aanbiedingen voor je op een rijtje gezet.

1. Blink Video Doorbell met Sync Module 2 – 45 euro korting

Drukt iemand op je deurbel, dan zie je met de Blink Video Doorbell altijd wie er voor je deur staat. Handig als de bezorger een pakketje voor je heeft, maar je niet thuis bent. Dankzij de Sync Module 2 is er geen abonnement nodig, want opgenomen video’s worden lokaal opgeslagen.

Bovendien zorgt de Sync Module ervoor dat je geen onnodige meldingen krijgt als er iemand over de straat loopt. Je stelt precies in welke activiteiten je wel en niet wil zien. Je haalt hem via Amazon in huis en daar is ‘ie nu extra voordelig. In plaats van 104,98 betaal je nu 59,99 euro.

Heb je meer budget? Dan heeft MediaMarkt een leuke aanbieding voor je. De RING Video Deurbel Pro 2 haal je daar met 85 euro korting in huis: van 225 euro voor 139,99 euro. Hij levert helder beeld en via de app praat je met de mensen die voor je deur staan.

2. RING Indoor Camera – 24 euro korting

Op afstand je kinderen of huisdieren in de gaten houden? De RING Indoor Camera laat je via een app op je smartphone in je huis kijken. Je praat zelfs tegen ze dankzij tweerichtingsspraak. Bij onverwachte beweging krijg je melding. Ideaal dus nu het steeds vroeger donker wordt en de dieven weer op pad gaan. Schaf hem aan voor 34,99 euro in plaats van 59 euro bij MediaMarkt.

3. eufy Video Doorbell 2K met HomeBase 2 en Google Nest Hub – 119 euro korting

Ook de eufy Video Doorbell laat je je oprit in de gaten houden en communiceren met je bezoekers. De slimme technologie voorkomt een vals alarm als er dieren voorbijkomen. Handig is de Google Nest Hub (2e generatie) die erbij wordt geleverd.

Beelden van de deurbel zie je live terug op de Hub, maar je zet ‘m ook in om je andere slimme apparaten te besturen én hij werkt met Google Assistent. Vraag dus ‘s ochtends naar het weerbericht of om je favoriete muziek af te spelen. Haal het pakket in huis bij tink met 119 euro korting, voor 179,95 euro.

4. tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit – 210 euro korting

Met deze starterkit van tado° ontvang je alles wat je maar nodig hebt om je verwarming slim te regelen. De zes radiatorknoppen installeer je gemakkelijk op je verwarming, waarna de starterkit werkt met verschillende spraakassistenten. Vraag bijvoorbeeld de Google Assistent of Alexa om de verwarming in te schakelen of stel automatiseringen in.

Je haalt de slimme thermostaat starterkit met zes radiatorknoppen van tado° nu extra voordelig in huis. Normaal betaal je er 669,98 euro voor, maar nu scoor je het pakket voor 509,95 euro. En met de kortingscode TADO50 bespaar je nog eens 50 euro en kost hij 459,95 euro.

5. Hombli Smart Bulb – 2+2 gratis

De juiste sfeerverlichting creëer je met de Hombli Smart-verlichting. Dimmen en kleurwarmte pas je eenvoudig in de app aan. Tip: koppel de lampen aan andere slimme apparaten. Komt er iemand in beeld van een slimme camera, dan gaat de lamp automatisch aan. Inbrekers worden daarmee afgeschrikt, of je hoeft in de nacht niet meer op zoek naar de lichtschakelaar.

6. Philips Hue Smart Plug – 10 euro korting

Begin je je smart home pas net en wil je niet meteen al je lampen vervangen? Met de Philips Hue Smart Plug maak je je bestaande verlichting slim. Natuurlijk sluit je ook je andere apparaten met een stekker op de Smart Plug aan, zodat je al je apparaten via je smartphone – of met stembediening – aan- en uitzet.