Dit zijn de beste smart home-aanbiedingen van dit moment

Ben jij van plan je huis slim te maken of breid jij je smart home verder uit? Dan is dit overzicht iets voor jou. We zetten de beste smart home-aanbiedingen voor je op een rijtje die een plekje in jouw huis verdienen.

Smart home deals oktober 2022

Bij Android Planet zijn we gek op smart home-apparaten en hopelijk jij ook. Of je nu net begint of als je al een hele verzameling aan slimme apparaten in huis hebt; wij hebben de beste aanbiedingen voor je op een rijtje gezet.

Van slimme thermostaten tot gekleurde lampenset. In dit artikel vind je smart home met korting. Deze producten maken je huis een stuk(je) slimmer.

1. Google Nest Learning Thermostat 3 + Google Nest Hub – 109 euro korting

Het zuinig omgaan met energie is steeds belangrijker. Gelukkig kan deze Google Nest Learning Thermostat je daar bij helpen. Zoals de naam doet vermoeden, leert het apparaat wanneer je wel en geen energie verbruikt en helpt het je voor het voordeligste gebruik. Handig voor het milieu en de portemonnee. Natuurlijk bedien je de Thermostat ook vanaf je smartphone.

De Google Nest Hub is hét centrale punt van je smart home. Hier start je muziek op je slimme speakers, zet je met stemcommando’s gemakkelijk je muziek aan en bedien je ook je slimme thermostaat. Een ideale combinatie en nu van 348,99 voor 239,95 euro.

2. Twee Google Nest Hubs – 80 euro korting

Met alleen de Google Nest Hub maak je overigens al een grote sprong in het slimmer maken van je huis. Zet ‘m op je bureau, keukenblok of in de woonkamer en je bestuurt al je slimme apparaten.

Met de ingebouwde speaker speel je muziek af en op het scherm bekijk je zo een filmpje op YouTube of Netflix. Maak je even geen gebruik van de Google Nest Hub, dan verandert hij een digitale fotolijst met jouw favoriete kiekjes. Je krijgt twee slimme bedieningspanelen nu van 199,98 voor 119,95 euro.

3. Philips Hue starterkit – 26 euro korting

Een smart home is niets zonder slimme verlichting, maar waar moet je beginnen? Bijvoorbeeld met deze Philips Hue-starterkit. Ideaal voor wanneer je nog geen slimme lampen van de fabrikant in huis hebt.

Je krijg twee witte lampen die te veranderen zijn in kleurtemperatuur. Daarmee creëer je gemakkelijk de sfeer die jij in je huis wil. Om deze lampen te bedienen koppel je ze aan de bijgeleverde Hue Bridge. Je krijgt dat extra slimme functies zoals timers, automatiseringen en bediening als je van huis bent. De starterkit is tijdelijk te koop voor 60,90 euro in plaats van 87 euro.

4. Vier Ledvance Smart+ Plugs – 44 euro korting

Om apparaten uit de deur te doen en ze te vervangen met een slimme versie, is niet alleen zonde voor het milieu, maar ook zonde van je geld. Met slimme stekkers – zoals deze Ledvance Smart+ Plugs – is ieder apparaat met een stekker ineens via je smartphone aan en uit te zetten.

Ze werken met Google Home, dus in combinatie met een slimme speaker zet je al je apparaten ook met spraakcommando’s aan of uit. Het pakket met vier stuks slimme stekkers van Ledvance gaat nu voor 24,99 euro over de digitale toonbank in plaats van 68,99 euro.

5. Twee Philips Hue Smart Buttons – 12 euro korting

Slimme lampen hoeven niet per se via je smartphone bediend te worden. Met deze draadloze lampenknop van Philips zet door je hele huis lampen aan of uit. Met de meegeleverde stickers of houder monteer je de knop op een toegankelijke plek.

In combinatie met een Hue Bridge voeg je nog meer functionaliteiten toe aan het apparaatje. Je kunt een setje Philips Hue Smart Buttons nu in huis halen met 12 euro korting. Let op: de korting wordt pas bij de laatste stap van de checkout zichtbaar.

6. Tado slimme Thermostaat starterkit en twee radiatorknoppen – 130 euro korting

Tado heeft een modern, minimalistisch maar toch uitgebreid assortiment aan smart home-apparaten. Waaronder deze slimme thermostaat en radiator knoppen. In deze starterkit ontvang je alles wat je nodig hebt om je verwarming in je huis slim te regelen én twee slimme radiatorknoppen. Met dat laatste bedien je zelf de warmte per kamer op afstand. De hele combi-deal koop je nu van 349,99 voor 219,95 euro.

7. Twee Chromecasts met Google TV 4K – 5 euro korting

Wat ook deel uitmaakt van je smart home, is slim streamen. Met een Chromecast stream je gemakkelijk films, series, maar ook muziek naar je televisie of beeldscherm. Met de Chromecast met Google TV doe je dat ook zonder smartphone. Het kleine apparaatje dat achter in je televisie plugt, heeft namelijk een eigen besturingsysteem. Met de bijgeleverde afstandsbediening selecteer je je favoriete apps of games. Deze speel, kijk of luister je zelfs in 4K.

En wat is er beter dan een Chromecast met Google TV? Twee Chromecast met Google TV’s! Met dit duopakket bespaar je een bescheiden 5 euro.

8. Google Nest Mini – 20 euro korting

Eén van de meest toegankelijke slimme speakers op het moment is de Nest Mini van Google. Dit kleine boxje laat je namelijk gemakkelijk spraakcommando’s uitvoeren en muziek streamen. Via de Google Home-app zijn ze gemakkelijk te koppelen aan andere slimme speakers en door de kleine behuizing kunnen ze gemakkelijk op allerlei plekken in je huis terecht.

Op dit moment koop je de slimme speaker al voor 29,95 euro.

Maandthema Google op Android Planet

