Je huis slimmer maken kan inmiddels met allerlei slimme hardware. Denk aan lampen, slimme thermostaten of speakers met Google Assistent-integratie. Wij hebben de zes beste smarthomedeals van december 2019 voor je op een rijtje gezet.



De leukste smarthomedeals van december 2019

Je kunt kerst natuurlijk vieren hoe je wil. Met een uitgebreid diner of juist gezellig knus om de boom heen met cadeaus. Voor jezelf, je partner, de kinderen of gezellig met bijvoorbeeld vrienden of familie. Android Planet heeft voor jou de leukste slimme cadeaus verzameld. Zo heb je voor een paar tientjes al een slimme speaker in huis, maar je kunt ook meer uitgeven aan bijvoorbeeld een slimme deurbel. Voor ieder wat wils dus en de leukste zes deals vind je dan ook hieronder.

1. Google Nest Mini

Met de Google Nest Mini haal je een slimme speaker in huis, voorzien van Google Assistent. Zo kun je makkelijk de lampen dimmen, de televisie aanzetten of je favoriete afspeellijst op Spotify starten. Dankzij de ingebouwde speaker kun je ook via de Nest Mini zelf genieten van muziek. Al met al een klein, simplistisch en fijn apparaatje om je huis net iets slimmer te maken.



Klik hier voor de Google Nest Mini

2. Ring Doorbell 2

Met de Ring Doorbell 2 weet je precies wie er voor de deur staat, zodat je veilig op kunt doen. Je kunt ook op afstand meekijken als je niet thuis bent. Daarnaast kun je ook wat zeggen tegen de postbezorger of die bekende die wat wil afleveren of gewoon even langskomt. Let uiteraard op met de omgeving en het filmen ervan, maar slim is die zeker.

Klik hier voor de Ring Doorbell 2

3. Netatmo Welcome Camera

De Netatmo Welcome Camera is een ideaal hulpmiddel voor in huis. Dankzij gezichtsherkenning weet je zo of de kinderen al thuis zijn of dat er juist een onbekende in je huis rondsnuffelt. Zo kun je direct actie ondernemen door bijvoorbeeld de politie te bellen. Handig voor bijvoorbeeld in het halletje, gericht op de voordeur!

Klik hier voor de Netatmo Welcome Camera

4. Google Nest Hub

De Google Nest Hub heeft ook integratie met de Google Assistent en kan ook muziek afspelen. Het grote voordeel van dit slimme apparaatje is het aanwezige scherm. Zo werkt de bediening net wat fijner en zie je direct de juiste info. Een recept kun je meelezen en die songtekst van je favoriete nummer? Die zing je natuurlijk heerlijk mee tijdens het koken.

Klik hier voor de Google Nest Hub

5. Philips Hue White Ambiance Starterkit E27 v2 – 3 lampen

Ook kun je zeker denken aan slimme lampen, zodat je altijd en overal het licht kunt regelen. Met deze starterkit van Philips haal je drie lampen in huis, die je overal kunt bedienen. Zet ze aan, als je bijna thuis bent of schakel ze alvast in als je richting de woonkamer loopt. Deze set kun je uiteraard uitbreiden met meer slimme lampen, zodat je het hele huis qua verlichting kunt regelen.

Klik hier voor de Philips Hue Starterkit E27 v2

6. t/m 25 december: Google Nest Hub + Google Home Mini

Tot en met 25 december is er nog een leuke combinatie te koop van de Google Nest Hub en Google Home Mini. Zo haal je gelijk een set in huis, waarmee je meerdere ruimtes in huis slimmer maakt! Gebruik ze afzonderlijk van elkaar of juist met elkaar. Al met al een leuke combi van slimme Google-apparatuur voor in elk huishouden.

Klik hier voor de Google Nest Hub + Google Home Mini-combi