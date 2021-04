Dit zijn de beste smartwatches voor dames, heren en kinderen

Ben je op zoek naar de beste smartwatch voor jezelf, je partner of je kroost? Door het grote aanbod kan het lastig zijn om een keuze te maken. Daarom zetten we de mooiste wearables voor dames, heren en kinderen op een rij.

De beste smartwatches voor dames

De eerste generatie wearables zag er soms wat lomp uit. Gelukkig zijn er inmiddels ook genoeg, vaak wat kleinere modellen met een elegante uitstraling. Dit zijn de beste smartwatches voor dames. Onderstaande wearables vallen in de prijsklassen van een kleine 100 euro tot zo’n 250 euro, oftewel voor ieder wat wils.

Huawei Watch Fit

De dunne Huawei Watch Fit is een zeer betaalbare smartwatch, die toch over behoorlijk veel functies beschikt. Zo houdt het horloge maar liefst 96 verschillende activiteiten bij, waaronder natuurlijk wandelen, fietsen en hardlopen. Ook je hartslag wordt weergegeven op het 1,64 inch-oledscherm. Je kunt gewoon zwemmen met de Watch Fit, want het horloge is waterdicht tot 50 meter diepte.

Hoewel de Watch Fit zich richt op gezondheid, kun je er ook de muziek op je telefoon mee bedienen. Daarnaast zie je het direct als je een bericht of belletje krijgt. Huawei belooft dat het horloge tot wel tien dagen meegaat voor hij aan de lader moet.

Het langwerpige scherm van de Huawei Watch Fit ziet er van zichzelf al fraai uit. Wil je een nog iets sjiekere uitstraling? Kies dan voor de Elegant Edition met zijn roestvrij stalen kast.

Garmin Lily

Wil je graag een smartwatch, maar wel met de uitstraling van een klassiek horloge? Dan is de Garmin Lily een uitstekende optie. De ronde kast is met 34,5 millimeter relatief klein en ziet er daarom mooi uit om wat een smallere pols. De smartwatch heeft ingetogen wallpapers en is verkrijgbaar in de kleuren goud, roségoud en paars. Een klein nadeel is dat het horloge geen ingebouwde GPS heeft. Je hebt dus een smartphone nodig om routes en je afgelegde afstand te bepalen.

Gelukkig beschikt de Garmin Lily verder wel gewoon over alle functies die een smartwatch zo aantrekkelijk maakt. Je ziet telefoontjes of berichten binnenkomen en checkt het aantal stappen dat je zet, hoe het met je hartslag zit en of je goed hebt geslapen. Daarnaast houdt de Lily je menstruatiecyclus of zwangerschap voor je bij. Ook kan het horloge je helpen met oefeningen voor je ademhaling.

Samsung Galaxy Watch 3 41mm

Eén van de beste smartwatches voor Android-smartphones is de Samsung Galaxy Watch 3. Het 41 millimeter-model staat ook erg goed om wat dunnere polsen en is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Silver. Tot en met 2 mei ontvang je bij aankoop trouwens gratis een draadloze lader.

Onder de motorkap heeft Samsung onder meer een hartslag- en bloeddrukmeter aangebracht. In combinatie met de Samsung Health-monitor-app hou je je gezondheid dus eenvoudig in de gaten. Notificaties over het weer, je agenda of binnenkomende berichten check je eenvoudig op het heldere display. Bovendien is het horloge zeer makkelijk te bedienen met de draaiende rand rond het scherm. Gebruik je liever je stem? Dankzij de ingebouwde microfoon en de Bixby-assistent is spraakbesturing ook geen probleem.

De beste smartwatches voor heren

Liever een wat stoerder ontwerp om je pols, met bredere banden, donkerdere kleuren en stevige materialen? Ook die zijn er gelukkig nog steeds in overvloed. Dit zijn de beste smartwatches voor heren.

Ook voor wearables voor heren geldt dat ze te krijgen zijn in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Hoe geavanceerder ze zijn hoe hoger de prijs vaak is. Onderstaande gekozen producten zijn te verkrijgen vanaf ruim 100 euro, oplopend tot zo’n 250 euro.

Fitbit Charge 4

Hoef je niet per se te bellen met je wearable, maar wil je vooral je gezondheid in de gaten houden? Dan heb je geen peperdure smartwatch nodig. De Fitbit Charge 4 is een prima keuze om slimmer te gaan bewegen. Deze voordelige tracker houdt de intensiteit van je inspanningen bij op basis van je hartslag.

De ingebouwde GPS-ontvanger van dit horloge zorgt voor een nauwkeurige registratie van afstand, route en snelheid als je een rondje gaat hardlopen. Bovendien kun je je slaap meten met de Fitbit Charge 4 en krijg je ‘s ochtends tips om je nachtrust te verbeteren. Daarnaast betaal je draadloos dankzij Fitbit Pay. Ook niet onbelangrijk: de Fitbit Community werk erg motiverend. Je deelt statistieken met vrienden, verdient badges en kunt elkaar uitdagen om nét dat stapje extra te zetten.

Samsung Galaxy Watch 3 45mm

De bekende Samsung Galaxy Watch 3 is er ook in een grotere variant. Deze heeft een horlogekast van 45 millimeter, die goed past bij wat bredere polsen. Hij is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Silver. Ook bij dit model krijg je tot en met 2 mei gratis een draadloze lader cadeau.

Verder beschikt de Samsung Galaxy Watch 3 45mm over dezelfde functies als zijn kleine zusje. Je geniet dus van een doordacht ontwerp met spraakbesturing en veel sensoren die je gezondheid in de peiling houden. Het leren bandje is erg stijlvol en dankzij de klassieke digitale wijzerplaten kun je het horloge een klassieke uitstraling geven. Je vergeet bijna dat je een smartwatch draagt!

Garmin Vivoactive 4 45mm

Wil je muziek afspelen op je smartwatch zonder een telefoon nodig te hebben? Dan is de Garmin Vivoactive 4 een uitstekende optie. Je kunt namelijk liedjes downloaden via Spotify, Amazon Music of Deezer. Laat je smartphone dus gerust thuis als je gaat rennen.

Dat is niet het enige positieve punt van dit horloge, want hij ziet er ook prachtig uit met een groot scherm van 45 millimeter. Daarnaast zit de Garmin Vivoactive 4 tjokvol met interessante functies voor de sportfanaat. Je kunt je fitnessleeftijd meten en geanimeerde workouts volgen om jouw doelen te bereiken. De smartwatch laat ook zien hoe het zit met je hartslag, ademhaling en zelfs je zuurstofniveau. Bovendien is de Vivoactie 4 nog waterdicht ook.

De beste smartwatches voor kinderen

Wil je je dochter of zoon blij maken met een mooie smartwatch? Dat hoeft helemaal niet duur te zijn en bovendien kun je direct zien waar hij of zij uithangt. Een win-winsituatie dus! Dit zijn de beste smartwatches voor kinderen. Voor onderstaande digitale kinderhorloges betaal je om en nabij zo’n 100 euro.

Belio Touch

De Belio Touch is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar, die dankzij de analoge en digitale wijzerplaten direct leren klokkijken. Ook kunnen ze bellen naar maximaal twintig vooringestelde nummers en eventueel spraakberichten sturen via WeChat. Dankzij de speciale SOS-knop kan je kind jou als ouder bovendien snel bereiken.

Weten waar je zoon of dochter zich bevindt? Met de Belio Touch-app is dat heel eenvoudig. Via gps en wifi wordt de locatie van de drager zeer nauwkeurig bepaald. Dat werkt in heel Europa en je gaat dus met een gerust gevoel op vakantie. Ook de routehistorie is zichtbaar, zodat je kunt zien waar je kind is geweest. Al deze data wordt bovendien verstuurd via Nederlandse servers. Wel zo prettig!

One2track Connect Touch

Het Nederlandse bedrijf One2track heeft met de Connect Touch een erg leuk kinderhorloge gemaakt, dat verkrijgbaar is in de kleuren zwart, blauw en roze. Ook dit model heeft een SOS-knop waarmee je kind jou in geval van nood direct kan bereiken. Daarnaast is er ruimte voor tien telefoonnummers die vanaf het touchscreen gebeld kunnen worden.

De Connect Touch heeft een stappenteller aan boord, maar de belangrijkste functie is natuurlijk de gps-tracking. Daarvoor maakt de smartwatch gebruik van i-gps, een zelflerend systeem dat steeds beter in staat is om locaties precies weer te geven. Ook binnenshuis. One2track levert het horloge met een prepaid simkaart, waardoor je eenvoudig controle houdt over de kosten.

Wonlex GPS Tracker horloge

Het Wonlex GPS Tracker horloge is net als de modellen hierboven in staat om de positie van je kind te bepalen met behulp van gps en wifi. Je weet dus altijd waar je zoon of dochter zich bevindt. Een bijkomend voordeel van deze smartwatch is dat hij over een IP67-certificatie beschikt. Dat betekent dat het horloge stofdicht is en een half uur lang waterdicht op een diepte van één meter. Wel zo handig als je kind graag op avontuur gaat.

Bovendien beschikt het Wonlex GPS Tracker horloge over een camera. Daardoor kun je niet alleen bellen met de smartwatch, maar zelfs videobellen en foto’s maken. Omdat de lens aan de zijkant zit, hoef je niet bang te zijn dat anderen jouw kind in de gaten kunnen houden.