Sim only-abonnementen tijdelijk voordeliger bij KPN (ADV)

Is het weer tijd om op zoek te gaan naar een voordelig sim only-abonnement? De Snelpakkers van KPN zijn er nog een week, met onder andere korting op verschillende sim only-abonnementen. Wij vertellen je er meer over.

Snelpakkers van KPN

De Snelpakkers van KPN zijn er weer. Dat staat garant voor fijne deals op telefoons en abonnementen. Wat denk je van een voordelige sim only of een Samsung Galaxy S23 bij je abonnement? Heb je al internet van KPN Thuis, dan profiteer je van nog meer kortingen. Wees er snel bij, want de aanbiedingen gelden nog tot en met 11 juni.

Korting op sim only-abonnementen

Is jouw smartphone nog in goede gezondheid, maar is een nieuw abonnement wel welkom? Dan is een sim only-abonnement een goede optie. Tijdens de Snelpakkers van KPN sluit je die ook nog eens extra voordelig af.

Ben jij voor je familie of vrienden altijd de wandelende hotspot? De bundel met unlimited data is nu extra scherp geprijsd. Tijdelijk betaal je geen aansluitkosten en dat scheelt je dus makkelijk 25 euro.

Google jij de sterren van de hemel of ben je voor werk veel online te vinden, maar is onbeperkt internet nou ook weer niet nodig? Ook een sim only-abonnement met 20GB aan data is bij KPN nu voor een fijne prijs af te sluiten. Zo weet je zeker dat je altijd bereikbaar bent.

Gebruik jij jouw databundel vooral om al je appjes te ontvangen en bijvoorbeeld muziek te luisteren via Spotify, ook als er even geen wifi-verbinding beschikbaar is? Kies dan voor een bundel met 12GB aan internet. Ook die is tijdens de Snelpakkers-periode extra voordelig te verkrijgen.

Samsung Galaxy S23- en Galaxy A54-deal bij KPN

Toch toe aan een nieuwe smartphone? In combinatie met een abonnement profiteer je vaak al van korting op je toestelprijs. Tijdens de Snelpakkers zijn diverse telefoons ook nog eens voordeliger geprijsd.

Zo is de Samsung Galaxy S23 tijdelijk een stuk scherper verkrijgbaar. Ook krijg je tot en met 2 juli na je aankoop nog eens 100 euro terug. Deze krachtpatser kan elke taak aan, dus die onbeperkte databundel is een perfecte match met dit toestel. De processor is krachtiger en energiezuiniger dan die in de voorganger gebruikt werd.

Naast sneller en energiezuiniger, zien we ook verbeterde camera’s. Zo leg je elk moment perfect vast met een van de vernieuwde sensoren. Dan is er ook nog de verbeterde selfiecamera, waardoor elke selfie of videogesprek er goed uitziet.

Ga je liever voor de Samsung Galaxy A54? Ook deze is tot en met 11 juni scherp geprijsd. Met deze midranger haal je een complete smartphone in huis voor een prima prijs mét langdurig updatebeleid.

Het updatebeleid van Samsung is namelijk één van de betere. De Samsung Galaxy A54 draait standaard op Android 13 en wordt tot en met Android 17 geüpdatet. Ook krijgt ‘ie de komende vijf jaar beveiligingsupdates.

Ook de camera’s zijn verbeterd ten opzichte van de Galaxy A53. De nieuwe 50 megapixel-lens met optische beeldstabilisatie en zorgt altijd voor scherpe foto’s en video’s. Verder is er de groothoeklens en een macrocamera voor close-ups van bloemen of insecten.

Extra voordelen met KPN Combivoordeel

Surf jij al op internet via KPN Thuis? Dan profiteer je van nog meer voordelen dankzij Combivoordeel. Daarmee stel je makkelijk het pakket samen dat bij jou past met abonnementen voor internet, tv en mobiel.

Hoe meer producten je combineert, hoe meer voordeel je krijgt. Denk aan tot 7,50 euro korting op je Mobiel-abonnement of 5 euro Entertainmentkorting, waarbij je bijvoorbeeld kiest voor Netflix of Spotify. Bovendien ontvang je een gratis tv-pakket met extra zenders en films op het moment dat je al een tv-abonnement van KPN hebt.

Meer Snelpakkers bij KPN

Tijdens de Snelpakkers van KPN profiteer je dus van veel kortingen en voordelen. Weten wat KPN nog meer te bieden heeft? Bekijk via de knop hieronder alle deals!