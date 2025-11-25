Sonos Era 100 scoor je tijdens Black Friday voor de laagste prijs ooit

Zoek je een nieuwe speaker voor thuis? Dan is de Sonos Era 100 wellicht het overwegen waard. De speaker is nu tijdelijk goedkoper dan ooit.

Sonos Era 100: Black Friday-deal

Tijdens Black Friday zijn natuurlijk niet alleen smartphones en tablets voor een mooi prijsje te scoren, maar ook allerlei andere gadgets. Vandaag lichten we de Sonos Era 100 uit, een compacte speaker van het bekende audiomerk. Hij is nu goedkoper dan ooit en voor 169 euro te bestellen.

Bij Amazon is de Sonos Era 100 afgeprijsd naar 179 euro, maar met de kortingscode BLACK10 krijg je nog eens een tientje korting. Als je tijdens het afrekenen de code invoert, wordt de korting verrekend en kun je betalen. De Sonos Era 100 is overigens in twee kleuren verkrijgbaar: zwart en wit.

Dit is de Sonos Era 100

De Sonos Era 100 is een compacte speaker met een breedte van slechts 12 centimeter en hoogte van 18 centimeter. Hierdoor is het apparaat vooral geschikt voor kleinere ruimtes, zoals een kantoor of slaapkamer. Door het compacte formaat kun je ‘m wel makkelijk kwijt op je bureau of boekenplank.

Je koppelt de Sonos Era 100 makkelijk met je smartphone via bluetooth, waarna je meteen muziek kan luisteren. De Era 10 levert stereogeluid en analyseert de ruimte waarin je de speaker hebt geplaatst. Het geluid van de muziek (of je favoriete podcasts) wordt hier vervolgens op afgestemd.

Het is ook mogelijk om de Sonos Era 100 met je stem te bedienen, want de speaker ondersteunt Amazon Alexa. Je bedient het apparaat verder met de Sonos-app, waar je ook meerdere speakers met elkaar kan koppelen, voor nog beter geluid.

Mis geen enkele Black Friday-deal

