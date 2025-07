Amazon Prime Days: Sonos Era 100 voor laagste prijs ooit

Amazon is weer van start gegaan met de Prime Days. Je scoort hoge kortingen op heel veel producten, waaronder de Sonos Era 100. De prijs was nog nooit zo laag.

Amazon Prime Days

Iedere zomer zet Amazon haar leden in het zonnetje met de Prime Days. Normaal gelden twee dagen lang de laagste prijzen, maar dit jaar is het dubbel zo lang feest. Vier dagen lang ben je er aan het goede adres voor het koopjesfestijn: van 8 tot en met 11 juli.

Tijdelijk haal je door deze actie de Sonos Era 100 slimme speaker in huis voor de laagste prijs ooit. Normaal kost ‘ie 229 euro, maar nu scoor je ‘m voor 170,05 euro. Bovendien krijg je met promocode PRIME10 nog eens 10 euro korting en betaal je slechts 160,05 euro bij het afrekenen.

Om deze prijs te krijgen moet je wel Amazon Prime-lid zijn. Dit kost maandelijks 4,99 euro, maar je kan ook meteen voor een heel jaar betalen. Dan kost het je 49,90 euro. Er is ook een gratis proefabonnement voor een maand mogelijk en dan kun je direct alle koopjes scoren. Als Prime-lid krijg je meestal gratis bezorging, korting op producten en toegang tot Prime Video.

Dit is de Sonos Era 100 slimme speaker

De Sonos Era 100 is een compacte speaker, die premium geluid naar jouw woonkamer brengt. Hij levert krachtige klanken en toffe functies. Zo past hij het geluid aan naar de kamer waarin je hem plaatst. Via microfoons analyseert hij hoe geluid weerkaatst op de muren en past daar de muziek op aan, waardoor jij optimaal van je afspeellijst kan genieten.

Bedien de speaker met je stem of natuurlijk via de app op je telefoon. Koop je er direct meer, dan zijn ze naadloos aan elkaar te koppelen. Daardoor hoor je in je hele huis dezelfde muziek of zorg je dat in grote ruimtes geluid goed te horen is.

Nog veel meer Amazon Prime Days-aanbiedingen

Er zijn natuurlijk nog veel meer goede aanbiedingen te vinden. Met de Prime Days vul je namelijk voor een prikkie je voorraadkast weer aan. Elk jaar is toiletpapier één van de populairste producten. Doe er je voordeel mee!