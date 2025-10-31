Sonos Era 300 vs 100: wat krijg je écht voor dat prijsverschil?

Sonos biedt een breed assortiment met speakers, waaronder de Era-lijn. Maar kies je nu voor de Era 300 of heb je aan de Era 100 genoeg? We zetten de verschillen op een rij, zodat je de juiste keuze maakt.

Twee Sonos-speakers, grote verschillen

Ben jij op zoek naar een nieuwe speaker voor in je woonkamer, slaapkamer of ergens anders in je huis? Sonos biedt kwalitatief goede opties én heeft een breed aanbod, waaronder de Era-lijn. Ze lenen zich uitstekend als je een multi-room systeem opzet, want de speakers zijn aan elkaar te koppelen. Op deze manier luister je in het hele huis naar dezelfde muziek.

Deze bestaat uit de Era 100 en Era 300. Beide zijn slimme speakers die je via bluetooth verbindt met je telefoon. Maar, welke kies je dan? We zetten de belangrijkste verschillen op een rijtje, zodat jij precies weet welke het beste bij jou en je wensen past.

Ontwerp en formaat

Hoewel ze onderdeel zijn van dezelfde lijn, is het eerste verschil niet moeilijk te spotten: het design en de afmetingen. De Era 100 is compact in formaat en richt zich daarmee vooral op kleinere ruimtes. Hij is slechts 12 centimeter breed en 18 centimeter hoog, waardoor hij perfect is om bijvoorbeeld in je boekenkast te zetten.

Kijken we naar de Era 300, dan zien we een ovaal design. Dit heeft als doel het geluid zo goed mogelijk de ruimte in te krijgen. Hij is bovendien een slag groter dan de Era 100 met 26 centimeter breed.

Era 100 Era 300

Stereo of ruimtelijke audio

Dan het onderdeel waar het natuurlijk allemaal om draait. De geluidskwaliteit van beide boxen is ontzettend goed, maar er is wel degelijk een verschil te vinden. De Era 100 levert helder stereo-geluid, terwijl de Era 300 ondersteuning heeft voor Dolby Atmos en ruimtelijk audio.

Dat klinkt heel technisch, maar het valt reuze mee. Bij stereo hoor je het geluid van twee richtingen: links en rechts. Bij Dolby Atmos en ruimtelijk audio lijkt het alsof het geluid om je heen zweeft. Het komt van links en rechts, maar ook van boven of onder je. Dit zorgt voor een meeslepende luisterervaring.

De meeste mensen zullen dit verschil niet altijd opmerken en aan de Era 100 genoeg hebben. Ben jij een groot muziekliefhebber, dan is de Era 300 de juiste keuze. Deze uitgebreidere variant is bovendien perfect als je veel films kijkt.

Beide speakers analyseren bovendien de ruimte waarin ze staan. Geluid weerkaatst van de objecten en meubels in je kamer, waardoor geen enkele ruimte hetzelfde is. De Era 300 en 100 stemmen de klank hierop af, waardoor muziek en podcasts optimaal klinken.

Bediening via app of je stem

Zowel de Sonos Era 100 als de Era 300 bedien je met de handige knoppen op de speaker of via de Sonos-app. Hierin koppel je meerdere speakers aan elkaar, zodat je ze tegelijkertijd kan bedienen. Bovendien stel je hier onder andere de bass in met de equalizer en zijn hier de laatste updates te vinden.

Bedienen met je stem kan ook, want er is ondersteuning voor Amazon Alexa. Zo kun je direct als je thuis komt de speakers inschakelen en de juiste afspeellijst starten, zonder je telefoon erbij te pakken of naar de speakers te lopen. Leuk is ook dat je ze beide met een aux-kabeltje ook aan je platenspeler of je geluidsinstallatie kan aansluiten.

Ook kun je Sonos Voice Control gebruiken, wat samenwerkt met Philips Hue-lampen. Sonos Voice Control werkt snel en veilig, maar helaas alleen in het Engels en Frans.

Prijzen van de Era 100 en Era 300

De Sonos Era 100 heeft een adviesprijs van 229 euro, terwijl de Era 300 je 449 euro kost. Soms zijn er goede aanbiedingen te vinden, waardoor ze voor een lagere prijs op te pikken zijn. Beide zijn momenteel bij Amazon het goedkoopst, waar je respectievelijk 220,89 euro en 439 euro betaalt.

Is het prijsverschil het waard?

Of je beter voor de Sonos Era 100 of Era 300 kan gaan, hangt dus af van jouw wensen en gewoontes. De voordelige Era 100 is ideaal als je maar beperkt de ruimte hebt. Bovendien is hij genoeg voor jou als je niet te veel ingewikkelde opties hoeft of gewoon zo nu en dan wat muziek luistert.

Je kiest voor de Era 300 als je op zoek bent naar een premium luisterervaring. Deze is krachtiger en laat je ruimtelijk audio beleven. Perfect als muziekliefhebber of filmkenner.