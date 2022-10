De 5 beste Sonos One en Arc-aanbiedingen van dit moment (ADV)

Ben je op zoek naar speakers om het geluid van je televisie een stevige upgrade te geven? Bij tink krijg je nu hoge kortingen op de beste Sonos-producten! We zetten de tofste deals op een rij.

De beste Sonos-aanbiedingen bij tink

Tot en met zondag 30 oktober haal je bij tink de mooiste Sonos-speakers veel goedkoper in huis. Wees er dus snel bij, want op dit gerenommeerde merk krijg je maar zelden korting. Bundels van meerdere producten zijn extra voordelig.

Sonos staat bekend om de uitstekende geluidskwaliteit. Alle speakers en soundbars werken bovendien draadloos samen, zodat je eenvoudig je ideale home sound system samenstelt. Natuurlijk kun je jouw set ook eenvoudig uitbreiden met extra luidsprekers in bijvoorbeeld de slaapkamer. Je bedient ze allemaal eenvoudig via de slimme Sonos-app.

Als je nu toeslaat, krijg je veel korting en geniet je al tijdens het WK Voetbal van de ultieme geluidsbeleving!

Sonos Arc One SL 5.1 Home Theatre Set – bespaar 607 euro

Met de Sonos Arc One SL 5.1 Home Theatre Set haal je de beste combinatie in huis voor een overweldigende bioscoopervaring. De Sonos Arc beschikt over naar voren, naar de zijkanten én naar boven gerichte speakers. Daardoor geniet je van echt Dolby Atmos-geluid tijdens het kijken naar jouw favoriete films en series.

De Sonos Sub Gen. 3 zorgt er verder voor dat je de lage tonen niet alleen hoort, maar ook voelt. En dankzij een setje Sonos One SL-speakers achter je hoor je surroundeffecten door de hele kamer. Je betaalt bij tink geen 2246 euro, maar slechts 1639 euro voor deze combinatie. Dat is een besparing van 607 euro!

Sonos Arc 3.1 Home Theatre Set – bespaar 489 euro

Heb je geen plek voor surroundspeakers? Of vind je het gewoon niet zo nodig om het geluid van alle kanten te horen komen? Dan is de Sonos Arc 3.1 Home Theatre Set een echte aanrader. Je krijgt de Arc zelf met zijn elf verschillende drivers en de Sonos Sub Gen. 3 voor de lage tonen. Zo voelt het tijdens het WK alsof je zelf in het stadion zit.

Tot en met zondag 30 oktober is deze combinatie afgeprijsd van 1848 euro voor 1359 euro. Je bespaart dus maar liefst 489 euro.

Sonos One SL Beam 5.1 Home Theatre Set – bespaar 366 euro

De Sonos One SL Beam 5.1 Home Theatre Set is ideaal als je een wat compactere soundbar onder je televisie wil. De Beam Gen. 2 is namelijk minder wijd dan de Arc, maar zet toch een heel breed geluidsbeeld neer. Hij kan zelfs overweg met het ruimtelijke Dolby Atmos.

Je krijgt ook bij deze combinatie een Sonos Sub Gen. 3 voor een donderende bass. De twee Sonos One SL-speakers zet je achter je neer voor een overtuigend 5.1-effect. Bij tink betaal je voor deze set tijdelijk geen 1746 euro, maar 1379,95 euro. Wie nu koopt, bespaart daarmee ruim 366 euro.

Sonos One SL Beam Sub Mini 5.1 Home Cinema Set – bespaar 237 euro

Heb je geen behoefte aan diep dreunende bassen, maar wil je wel de lage tonen goed horen? Dan is de Sonos One SL Beam Sub Mini 5.1 Home Cinema Set iets voor jou. Je krijgt de Beam Gen. 2 en twee One SL-speakers voor overtuigende surroundeffecten. De set wordt aangevuld door het nieuwste product van Sonos: de Sub Mini. Deze subwoofer is voordeliger dan zijn grote broer en door zijn kleine formaat vind je er altijd een goed plekje voor.

Tijdelijk bespaar je bij tink 237 euro op deze combinatie. Hij kost normaal 1396 euro, maar tot en met 30 oktober slechts 1159 euro.

Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set – bespaar 397 euro

Misschien hou je helemaal niet zo van diepe bassen. Of woon je in een gehorig huis en wil je je buren graag te vriend houden. Kijk dan eens naar de Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set. Die bestaat uit de grote Sonos Arc met zijn Dolby Atmos-geluid en twee Sonos One SL-luidsprekers als surrounds. Die zetten samen een prachtige sound neer.

Je betaalt bij tink nu 999,95 euro voor deze combinatie in plaats van 1397 euro. Dat is dus een besparing van ruim 397 euro.

Nog meer Sonos bij tink

Bij tink vind je alle smart home-producten om jouw huis een stuk slimmer te maken. Met een geluidssysteem van Sonos bedien je alle speakers bijvoorbeeld eenvoudig vanaf je smartphone. Naast de bovenstaande aanbiedingen heeft tink daarom nog veel meer Sonos-deals.

Bekijk bijvoorbeeld de Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set als je een compacte soundbar wil voor tijdens het WK Voetbal. Ben je juist op zoek naar een uitgebreide set? Dan is de Sonos Arc One 5.1 Home Theatre Set een aanrader. Bij deze combinatie kun je niet alleen de soundbar, maar ook de achterspeakers met je stem bedienen.