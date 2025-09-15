Dit is hoe je gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes scoort

Het is Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent dat je weer kunt profiteren van een toffe deal. Vandaag krijg je de Sony WF-1000XM5 oordopjes gratis bij je sim only-abonnement.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo krijg je de Sony WF-1000XM5 gratis

Ben je toe aan een nieuw sim only-abonnement? Dan is het de moeite waard om de nieuwste deal van Belsimpel te checken. Alleen vandaag, 15 september 2025, krijg je namelijk een gratis setje Sony WF-1000XM5 bij een nieuwe sim only.

Het gaat om een tweejarig sim only-abonnement van KPN met 15GB (of meer) aan data. Ga je voor een nieuwe sim only, dan betaal je 20 euro per maand voor 15GB data met een snelheid van 300Mbps. Dat betekent dat je veel en snel kunt internetten.

Verder heb je 150 belminuten of sms’jes in je bundel zitten. Wil je onbeperkt bellen en sms’en, dan betaal je slechts een euro extra per maand bij KPN. Ook kun je er voor kiezen om een sim only met onbeperkt internet af te sluiten. Je bent dan 26,50 euro per maand kwijt.

Over de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes

De Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes vallen vooral op door de uitstekende ruisonderdrukking. Het zijn de beste oordopjes die Sony momenteel verkoopt, al gaan er geruchten over een opvolger. Die is er echter nog niet.

In totaal luister je tot wel acht uur lang op een volle acculading. Dit is zelfs met de ruisonderdrukking ingeschakeld. Vind je het belangrijker dat je lang muziek kan luisteren, dan kun je deze feature dus uitschakelen.

Zijn de dopjes bijna leeg, dan leg je ze drie minuten aan de lader en je kunt weer een uur verder. Je verbindt ze met meerdere apparaten tegelijk, zodat je simpel schakelt tussen bijvoorbeeld je telefoon en laptop. Bij KPN krijg je ze nu gratis bij een sim only-abonnement vanaf 15GB.

