Zo krijg je de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes voor minder dan 150 euro (of zelfs gratis)

Ben jij op zoek naar een goede aanbieding voor fijne draadloze oordopjes? Let dan op, want momenteel krijg je ze gratis als je een Lebara sim only afsluit. Heb je geen sim only nodig, dan is dit nog steeds een aanrader want zo zijn ze goedkoper dan wanneer je ze los zou kopen.

Gratis Sony WF-1000XM5 bij Lebara sim only

Tussen de Eindejaarsdeals van Belsimpel zitten een aantal aantrekkelijk acties. Zo ontvang je momenteel de Sony WF-1000XM5 bluetooth oordopjes helemaal gratis als je een sim only van Lebara met minstens 10GB data afsluit. In totaal betaal je voor dit abonnement 144 euro. Het eerste jaar betaal je slechts 4 euro per maand, waarna je 8 euro per maand gaat betalen.

Zou je de oordopjes los kopen, dan betaal je nu € 179,- en de laagste prijs ooit was 149 euro. Door ze via deze weg aan te schaffen bespaar je dus flink wat geld. Heb je nou geen sim only nodig, dan kan je de simkaart gewoon in de kast laten liggen.

Houd er wel rekening mee dat het eventjes kan duren voor je ze in huis hebt. Ze worden doorgaans binnen acht weken opgestuurd. Vergeet ze ook niet aan te vragen via de link op de site van Belsimpel.

Dit zijn de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes

De Sony WF-1000XM5 zijn de beste draadloze oordopjes van het merk tot nu toe. Ze staan al een tijdje bovenaan onze koopgids met beste draadloze oortjes en staan vooral bekend om de uitstekende noise cancellation. Daarnaast zijn ze lekker licht en klein, maar gaan wel lang mee.

Je luistert zo’n acht uur lang naar je favoriete afspeellijsten of podcasts met ruisonderdrukking ingeschakeld. Maak je daar geen gebruik van, dan verleng je de accuduur met een aantal uren. Zijn ze leeg, dan heb je maar drie minuten aan een lader nodig om weer een uur te genieten van muziek.

Handig is dat je ze met meerdere apparaten tegelijk verbindt, zodat je naadloos van het ene device naar het andere schakelt. Bij introductie hadden ze een prijs van 320 euro, maar nu zijn ze verkrijgbaar voor zo’n 179 euro. Met deze aanbieding bij Belsimpel heb je ze echter al voor 144 euro.

Dit betaal je voor je sim only

Tijdelijk ontvang je dus de Sony WF-1000XM5 cadeau bij een sim only vanaf 10GB van Lebara bij Belsimpel. Dit abonnement kost je gemiddeld 6 euro per maand en in totaal 144 euro, waardoor je hiermee goedkoper uit bent dan wanneer je de oortjes los zou kopen. We berekenen de prijs als volgt:

4 euro x 12 maanden = 48 euro

8 euro x 12 maanden = 96 euro

48 euro + 96 euro = 144 euro in totaal

144 euro / 24 maanden = 6 euro per maand

Heb je wat meer data nodig in je bundel, dan heb je de volgende opties:

Aantal GB’s Gemiddelde maandprijs Normale prijs 10GB €6 p/m €8,- p/m 15GB €7,50 p/m €10,- p/m 20GB €8,25 p/m €11,- p/m 25GB €11,25 p/m €15,- p/m 35GB €15,- p/m €20,- p/m 45GB €18,75 p/m €25,- p/m

Lebara: voordelig internetten en bellen (naar het buitenland)

Bij Lebara vind je regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen, waardoor de provider vaak tot de goedkoopste keuzes behoort. Lebara maakt gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van KPN, zodat je kunt rekenen op een stabiele en vlotte verbinding.

Standaard krijg je een maximale internetsnelheid van 75 Mbit/s. Wil je sneller internet, dan kun je dit voor slechts 0,50 euro per maand verhogen naar 150 Mbit/s. Ook onbeperkt bellen behoort tot de mogelijkheden en kost slechts 1 euro extra per maand.