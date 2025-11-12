Sony WH-1000XM5 tijdelijk voor minder dan 200 euro (goedkoper dan ooit)

Ook vandaag hebben we weer de beste Black Friday-deals voor je gezocht. Maak kennis met deze aanbieding waarbij je één van de beste draadloze koptelefoons met een fikse korting in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WH-1000XM5: scherpe prijs én 20 euro korting

De stijlvolle zwarte uitvoering van deze Sony-koptelefoon is nu extra scherp geprijsd bij AliExpress. Met de kortingscode 11NL20 betaal je slechts 185,73 euro voor de Sony WH-1000XM5, terwijl de adviesprijs bij veel andere webshops momenteel zo’n 100 euro hoger ligt (289,00 euro).

De koptelefoon is een gecertificeerd product van Sony en wordt verzonden vanuit Frankrijk. Hierdoor zit de levertijd op ongeveer een week. Bestel ‘m vandaag nog zodat je de koptelefoon redelijk vlot in huis hebt. De aanbieding loopt tot en met 19 november.

Premium koptelefoon goedkoper dan ooit

De Sony WH-1000XM5 is één van de beste koptelefoons met noise cancelling. Deze draadloze koptelefoon staat bekend om de uitstekende geluid en comfortabele pasvorm met premium feel (leer). Met een batterijduur van 30 uur ben je verzekerd van lang luisterplezier. Laad ‘m drie minuten op en je kunt weer drie uurtjes vooruit.

In de speciale Sound Connect-app van Sony personaliseer je het geluid via een equalizer. Hierdoor voeg je een accent toe aan de lage tonen en luister je naar het geluid dat jij mooi vindt. Ook voeg je slimme automatiseringen toe via de app.

In de doos zit naast de koptelefoon zelf ook nog een oplaadkabel (usb-c-naar usb-a), audiokabel en opberghoes (hardcase). Met deze hoes neem je de koptelefoon overal veilig mee naartoe.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Blijf op de hoogte van al onze Black Friday-deals