De Sony Xperia 1 II is vanaf deze week verkrijgbaar in Nederland. Als je de smartphone bestelt krijg je een draadloze koptelefoon (ter waarde van 279 euro) cadeau.

Sony Xperia 1 II kopen in Nederland

De Sony Xperia 1 II werd al in februari aangekondigd, maar is nu pas verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse webwinkels. Het toestel heeft een adviesprijs van maar liefst 1199 euro en behoort daarmee tot de allerduurste Android-smartphones van dit moment. Concurrerende toestellen, zoals de Samsung Galaxy S20 (Plus) en OnePlus 8 Pro, zijn een stuk goedkoper.

Besluit je de Xperia 1 II te kopen, dan krijg je er een gratis Sony WH-1000XM3-koptelefoon (ter waarde van 279 euro) bij. De actie loopt tot en met 2 augustus en je hebt tot 1 september om je aankoop te registreren, waarna je de headset binnen zes weken thuisgestuurd krijgt.

Meer informatie lees je op de speciale actiepagina van Sony. Ook geeft Sony je drie maanden Tidal, een muziekstreamingdienst die muziek in hogere kwaliteit aanbiedt, cadeau. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

In de prijsvergelijker hierboven verzamelen we de beste aanbiedingen voor de Sony Xperia 1 II. De Xperia 1 II is los te koop, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de smartphone in combinatie met een abonnement in huis te halen.

Dit zijn de Xperia 1 II specs

De Sony Xperia 1 II is de opvolger van de Xperia 1, die vorig jaar verscheen. Het toestel introduceert verschillende verbeteringen en focust zich voornamelijk op de camera. Op de achterkant zitten drie camera’s van 12 megapixel (normaal, groothoek en tele), waarbij Sony de autofocus heeft verbeterd en een nieuwe Pro-modus voor video’s introduceert.

De smartphone heeft – net als zijn voorganger – een langgerekt design en een 4K-scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9. Onder de motorkap zit een Snapdragon 865-chip met 8GB aan werkgeheugen, 256GB aan uitbreidbare opslagruimte en forse 4000 mAh-accu. Ook is ondersteuning voor 5G, snelladen (18 Watt) en draadloos opladen aanwezig.

De nieuwe Xperia 1 II draait uit de doos op een vrijwel kale versie van Android 10. Sony is snel met updates en belooft twee grote Android-updates voor de telefoon uit te brengen, wat betekent dat ‘ie sowieso wordt bijgewerkt naar Android 11 en 12. Ook kan de Xperia 1 II rekenen op maandelijkse beveiligingsupdates.

