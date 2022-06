Sony Xperia 1 IV en Xperia 10 IV nu te koop voor 1399 en 499 euro

Sony’s nieuwste smartphones zijn nu te koop en op voorraad bij Nederlandse webwinkels. Het gaat om de Xperia 1 IV en Xperia 10 IV, die respectievelijk 1399 en 499 euro kosten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Xperia 1 IV kopen in Nederland

De Sony Xperia 1 IV werd in mei officieel aangekondigd en is nu in Nederland verkrijgbaar. Het gloednieuwe vlaggenschip is met een adviesprijs van 1399 euro peperduur en hoort zonder twijfel bij de duurste smartphones van dit moment. Hij is bij de lancering zelfs nog een beetje duurder dan zijn voorganger, de Xperia 1 III (1299 euro).

De smartphones is – zoals je zou verwachten – wel voorzien van allerlei technische hoogstandjes. Zo beschikt de Xperia 1 IV over de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Het toestel is stof- en waterdicht, heeft een groot 6,5 inch-scherm (120Hz) zonder inkeping en een forse 5000 mAh-batterij die snel oplaadt.

Sony richt zich met de Xperia 1 IV ook op de camera’s. De meest opvallende is de variabele telelens, waardoor je kan spelen met de brandpuntafstand. Dit betekent dat je op verschillende zoomniveaus foto’s kan maken zonder kwaliteitsverlies. Bij veel Android-telefoons ligt de telelens bijvoorbeeld ‘vast’ op 3x optische zoom. Kies je bijvoorbeeld voor 2x zoom, dan gebeurt dit alsnog digitaal.

De Sony Xperia 1 IV kost los 1399 euro, al is de telefoon bij enkele webshops voor een paar tientjes minder te vinden. Het is uiteraard ook mogelijk om de Xperia 1 IV met een abonnement in huis te halen, waarbij je de smartphone maandelijks afbetaalt.

Ook Xperia 10 IV verkrijgbaar

Omdat de Xperia 1 IV voor veel mensen veel te duur is, lanceert Sony ook de Xperia 10 IV. Dit is een goedkoper toestel, dat overigens alsnog 499 euro kost. De Xperia 10 IV volgt de Xperia 10 III op en onderscheidt zich door het lichte ontwerp. Het toestel weegt maar 161 gram en is daardoor handzaam.

De Xperia 10 IV heeft een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning en een 5000 mAh-accu, die lang mee moet gaan. De camera’s zijn wat simpeler: naast een 12 megapixel-hoofdcamera heeft de smartphone een 8 megapixel-telelens (2x optische zoom) en 8 megapixel-groothoeklens. Op de voorkant zit een 8 megapixel-selfiecamera.

Net als zijn duurdere broer is de Xperia 10 IV stof- en waterdicht en heeft ‘ie een oled-scherm. Laatstgenoemde meet slechts 6 inch en is daarmee lekker compact. Ook handig: het toestel heeft een koptelefoonaansluiting, vingerafdrukscanner aan de zijkant en draait op een bijna kale versie van Android 12.

Meer lezen over Sony?