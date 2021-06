Sony Xperia 10 III nu te koop in Nederland voor 429 euro

De Xperia 10 III is relatief compact, waterdicht, heeft 5G-ondersteuning, een grote accu en vier camera’s. De smartphone kopen kan vanaf nu en Android Planet zet de beste deals voor je op een rij.

Sony Xperia 10 III kopen in Nederland

Sony presenteerde onlangs drie nieuwe toestellen, waaronder de Sony Xperia 10 III. Dat toestel met een adviesprijs van 429 euro is vanaf nu te koop en beschikbaar in twee kleuren. Naast de Xperia 10 III zijn ook de Sony Xperia 5 III en Xperia 1 III gepresenteerd. Dat zijn beide toestellen met een hogere prijs, maar ze bieden ook betere hardware.

Via onderstaande prijsvergelijker check je de beste prijzen voor het nieuwe toestel van Sony. Natuurlijk kun je kiezen voor een losse Sony Xperia 10 III. Ook interesse in een belbundel? Combineer de Sony Xperia 10 III dan met abonnement. Natuurlijk kun je ook even onze sim only-vergelijker bekijken: fijn als je een los toestel koopt maar ook op zoek bent naar een fijne en betaalbare bundel.

Meer over de Sony Xperia 10 III

De Xperia 10 III valt op door zijn slanke design. Het scherm heeft een verhouding van 21 bij 9 en hoge resolutie van 2520 bij 1080 pixels. De diagonaal is 6,0 inch en daarmee is het toestel relatief klein. Er is gekozen voor een amoled-display, waardoor kleuren van het scherm spatten.

Er is ondersteuning voor 5G aan boord dankzij de Snapdragon 690-chip. De 10 III beschikt over 6GB RAM en het interne geheugen van 128GB is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje. Sony heeft ervoor gekozen om het toestel een IP68-certificering mee te geven. Dat betekent dat de Xperia 10 III stof- en waterdicht is.

Op de achterkant vind je drie camera’s van respectievelijk 12, 8 en 8 megapixel. Zo maak je foto’s in allerlei situaties met onder andere de groothoek- en telelens. De accu van 4500 mAh laadt op met maximaal 30 Watt. Tot slot wordt het toestel uitgeleverd met Android 11. We verwachten dat ook de update naar Android 12 naar de Xperia 10 III komt, maar verdere details over het updatebeleid zijn onbekend.

Benieuwd naar onze ervaringen met dit toestel? Houd de website dan in de gaten, want binnenkort verschijnt daar onze Sony Xperia 10 III review. Ondertussen kun je al onze bezigheden natuurlijk ook bekijken via Instagram en Facebook of onze gratis Android Planet-app!

