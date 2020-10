Compacte Sony Xperia 5 II met 120Hz-scherm nu te koop voor 899 euro

De Sony Xperia 5 II is vanaf nu in Nederland te koop. Het toestel valt op door het relatief compacte formaat, 120Hz-scherm en de goede hardware. De adviesprijs bedraagt 899 euro.

Sony Xperia 5 II kopen: dit zijn de beste deals

De Sony Xperia 5 II is nu leverbaar bij Nederlandse winkels, nadat de smartphone ongeveer een maand geleden officieel werd aangekondigd. Het toestel volgt de Xperia 5 van vorig jaar op en is het kleinere broertje van de Xperia 1 II, die eerder dit jaar verscheen. De Xperia 5 II komt in twee kleuren: blauw en zwart.

Een losse Sony Xperia 5 II kost 899 euro, waarmee het toestel bij de release 100 euro duurder is dan zijn voorganger. Ook kun je er natuurlijk voor kiezen om de Xperia 5 II met een abonnement in huis te halen, zodat je de telefoon maandelijks afbetaalt. In onderstaande prijsvergelijker zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Net als bij eerdere Sony-telefoons kun je profiteren van een toffe actie als je besluit de Xperia 5 II te kopen. Bestel je de smartphone voor 2 november, dan krijg je Sony WH-XB900N-headset (ter waarde van 150 euro) cadeau. Hiervoor dien je je aankoop te registreren via de actiepagina van Sony, waarvoor je tot en met 2 december de tijd hebt.

Meer over de Sony Xperia 5 II

De Sony Xperia 5 II onderscheidt zich door het compacte 6,1 inch-oled-scherm, dat je ook goed met één hand kunt bedienen. Een belangrijke verbetering is dat het display een hogere ververssnelheid van 120Hz heeft, wat betekent dat het scherm veel soepelere beelden aflevert. Dat merk je bijvoorbeeld als je gaat scrollen door websites of een game speelt.

Onder de motorkap van de smartphone zit een Snapdragon 865-chip met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu is met 4000 mAh een stuk groter dan bij de vorige Xperia 5 (3140 mAh) en ondersteunt snelladen. Ook aanwezig is een koptelefoonaansluiting, 5G-ondersteuning en vingerafdrukscanner op de zijkant, die je gebruikt om de telefoon snel en veilig te ontgrendelen.

Foto’s maakt de Xperia 5 II met de driedubbele camera achterop. Naast een primaire 12 megapixel-camera is er ook een 12 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-telelens aanwezig. Volgens Sony maakt de telefoon betere foto’s in het donker en is de autofocus sneller, waardoor je dus vlotter scherp stelt. Tot slot draait de Sony-telefoon op Android 10.

