Sony Xperia 5 IV met compacte behuizing nu te koop in Nederland

Vanaf nu is de Sony Xperia 5 IV verkrijgbaar in Nederland. De smartphone heeft high-end hardware, een grote accu en compacte behuizing, maar daar betaal je ook flink voor.

Sony Xperia 5 IV kopen: hier kun je terecht

De Sony Xperia 5 IV werd kort voor de start van IFA 2022 aangekondigd en nu kun je de telefoon in Nederland kopen. Het toestel heeft een behoorlijk forse adviesprijs van 1049 euro. Die hoge prijzen zijn we inmiddels gewend van Sony, dat door de jaren heen steeds meer voor zijn high-end telefoons is gaan vragen. De eerste Xperia 5 werd bijvoorbeeld verkocht voor ‘maar’ 799 euro.

De Xperia 5 IV is overigens nog steeds goedkoper dan zijn grotere broer, de Xperia 1 IV. Dit toestel heeft een adviesprijs van maar liefst 1399 (!) euro. Inmiddels pik je dat toestel op voor iets minder dan 1200 euro. In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste prijzen voor een losse Xperia 5 IV. De Sony Xperia 5 IV met een abonnement in huis halen kan natuurlijk ook.

Door een speciale actie krijg je tijdelijk een setje LinkBuds S-oordopjes cadeau als je de Xperia 5 IV aanschaft. Deze draadloze oordopjes hebben actieve ruisonderdrukking en kosten normaal gesproken zo’n 170 euro. De actie loopt tot en met 19 oktober 2022 en je kan de dopjes uiterlijk 19 november 2022 aanvragen.

Meer over de Xperia 5 IV van Sony

De Sony Xperia 5 IV valt vooral op door het compacte design. Het toestel heeft een relatief klein 6,1 inch-oled-scherm, met dunne randen aan de boven- en onderkant. Het scherm is helderder dan bij de Xperia 5 III en ververst 120 keer per seconde. Hierdoor zien beelden er goed uit en ogen animaties erg vloeiend.

Onder de motorkap van de Sony-smartphone zit een Snapdragon 8 Gen 1-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu is 5000 mAh groot, kan snelladen en ondersteunt ook draadloos opladen. Dat laatste is een feature die we niet eerder hebben gezien bij Xperia 5-telefoons. Gebruik je de snellaadfunctie met een kabeltje, dan zit het toestel na 30 minuten voor de helft vol.

Voor de snellader en usb-kabel moet je wel zelf zorgen, want die levert Sony niet meer mee. Wel krijg je drie 12 megapixel-camera’s achterop (een hoofdcamera, groothoeklens en zoomcamera) en een verbeterde selfiecamera, ook van 12 megapixel. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de Xperia 5 IV draait op Android 12. Een update naar het nieuwe Android 13 volgt later.

