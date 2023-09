Compacte Sony Xperia 5 V nu te koop in Nederland

Sony’s nieuwste smartphone is nu in Nederland verkrijgbaar. De Xperia 5 V heeft een compact design en snelle hardware, maar is niet goedkoop.

Sony Xperia 5 V kopen in Nederland

Zoek je een compacte smartphone met de snelste hardware van dit moment? Dan kom je al snel bij de Xperia 5-smartphones van Sony uit. Het nieuwste vlaggenschip, de Xperia 5 V, is nu te koop in Nederland. Het toestel heeft een adviesprijs van 999 euro en is er in drie kleuren: zwart, blauw en zilver.

In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste prijzen voor een losse Xperia 5 V op een rijtje. Ook kun je de Sony Xperia 5 V in combinatie met een abonnement in huis halen. De smartphone is bij verschijning overigens iets goedkoper dan zijn voorganger, de Xperia 5 IV. Dit toestel werd een jaar geleden uitgebracht voor 1049 euro.

Als je de Xperia 5 V op tijd bestelt, krijg je overigens een draadloze koptelefoon cadeau. Hierbij gaat het om de Sony WH-CH720N, die normaliter voor zo’n 100 euro wordt verkocht. De headset biedt noise cancelling om omgevingsgeluid weg te filteren en gaat 35 uur mee op een volle accu.

Zet je de ANC uit, dan gaat de batterij tot 50 uur mee. De actie loopt nog tot en met 8 oktober. Tot en met 7 december kun je jouw aankoop registreren via deze Sony-webpagina. Het indienen van je aanvraag kan 30 dagen na de aankoopdatum, zo meldt Sony.

Meer over de Xperia 5 V

De Sony Xperia 5 V onderscheidt zich met name door de compacte behuizing. Het scherm is ‘slechts’ 6,1 inch groot en hierdoor makkelijker met één hand te bedienen. De randen rondom het display zijn daarentegen wel dikker, met name aan de boven- en onderkant. Het scherm heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en 120Hz-ververssnelheid.

Het kloppende hart van het toestel is de Snapdragon 8 Gen 2. Dit is de snelste processor voor Android-telefoons van dit moment. Sony prikt hier 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte bij. Dat valt voor een smartphone van bijna 1000 euro een beetje tegen, al is wel mogelijk om de opslag zelf uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Op de achterkant van de Xperia 5 V zitten twee camera’s: een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. Sony heeft de telelens – waarmee je zonder kwaliteitsverlies inzoomt – van de vorige Xperia 5 geschrapt. In plaats daarvan kun je met de hoofdcamera 2x inzoomen. Door de hogere resolutie van de hoofdcamera zou er dan alsnog weinig kwaliteit verloren gaan.

Verder heeft de Sony-smartphone een 5000 mAh-accu die met 30 Watt kan snelladen. In het doosje wordt echter geen oplader en kabeltje geleverd. Houd er daarnaast rekening mee dat het updatebeleid van Sony tegenvalt. Het bedrijf belooft de Xperia 5 V twee nieuwe Android-versies (Android 14 en 15) en drie jaar aan beveiligingspatches te geven. Veel fabrikanten doen het op dit gebied beter.

