Start Winter Vol Liefde gemist? Hier kijk je alle afleveringen gratis terug

Begin januari is Winter Vol Liefde begonnen aan het derde seizoen. Het is elke dinsdag, woensdag en donderdag te zien op RTL 4. Heb jij de start gemist? Hier kijk je het programma gratis terug.

NLZiet Winteraanbieding: 14 dagen gratis én eerste 3 maanden 50% korting

Op 5 januari begon weer een nieuw seizoen van de populaire realityserie Winter Vol Liefde. Heeft iedereen en zijn moeder rondom je het over dit programma en wil je ook meepraten? Geen zorgen, je kan alle afleveringen terugkijken bij NLZiet.

Daar loopt momenteel ook nog eens een goede aanbieding. Er is een proefperiode van 14 dagen en daarna ontvang je de eerste drie maanden 50 procent korting. Daardoor betaal je slechts 4,95 euro per maand voor Premium. Na de proefperiode kun je jouw abonnement gewoon stopzetten of na de actieperiode aanpassen naar NLZiet Basis.

Tv kijken via internet: geen reclames bij terugkijken

Met NLZiet krijg je toegang tot alle Nederlandse zenders, zoals je gewend bent van het normale tv-abonnement. Deze dienst werkt alleen via internet en is vaak flink goedkoper. Bovendien kun je afleveringen terugkijken, maar soms zelfs ook vast vooruitkijken. Zo hoef je niet te wachten om erachter te komen wat er in de volgende aflevering gebeurt.

De streamingdienst heeft drie abonnementen, maar alleen Premium en Extra doen mee met de Winteraanbieding. Premium kost je nu in plaats van 9,95 euro slechts 4,95 euro per maand. Je krijgt toegang tot meer dan veertig live zenders, hebt geen last van reclames en kan streamen op twee apparaten tegelijk.

NLZiet Extra is één euro duurder dankzij de Winteraanbieding en geeft je nog eens 17 meer zenders. Daarnaast stream je op drie apparaten tegelijkertijd. Voor welk abonnement je ook kiest, je kijkt sowieso de eerste twee weken gratis.

Winter Vol Liefde: romantisch winterwonderland

In Winter Vol Liefde volgen we acht vrijgezelle Nederlanders die naar het buitenland zijn vertrokken. In onder andere de besneeuwde bergen van Oostenrijk, het koude Zweden en meer winterse gebieden zijn ze nu op zoek naar ware liefde. We zien romantische dates bij haardvuren en spannende skitochten.

Het is een spin-off van het immens populaire B&B Vol Liefde en elke dinsdag, woensdag en donderdag verschijnt een nieuwe aflevering van het winterwonderland. Normaal is het zo’n vier weken lang te zien, maar dit seizoen kunnen we genieten van negen weken aan spanningen, verliefde blikken en winterse dates.