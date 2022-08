Dit zijn de 3 beste tablets voor studenten onder 400 euro

Tablets worden steeds populairder onder studenten. Met name door de makkelijke bediening en een compact design, is een tablet aantrekkelijk voor scholieren. In deze lijst zetten we daarom drie goede studententablets voor je op een rij. Allemaal onder de 400 euro.

Studenten-tablets in het kort

De tablets die in dit artikel voorbij komen helpen je verder als student. Hieronder vind je alvast een korte samenvatting.

De Samsung Galaxy Tab A8 heeft een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor onder de 200 euro;

heeft een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor onder de 200 euro; De Lenovo Tab P11 Plus biedt een premium tablet met prima specificaties voor rond de 300 euro;

biedt een premium tablet met prima specificaties voor rond de 300 euro; De Xiaomi Pad 5 is een krachtpatser. Handig voor als je naast school ook wil gamen of andere zwaardere apps wil draaien. Hij heeft een prijskaartje van net onder 400 euro.

Best met budget: Samsung Galaxy Tab A8

Voor de ongeveer 190 euro die je betaalt voor de Tab A8, krijg je een hoop handige functionaliteiten. Met een touchscreen van 10,5 inch bedien je gemakkelijk al je apps en is tekst duidelijk te lezen. Voor simpele taken als tekstbestandjes lezen of online lessen volgen is de Tab A8 snel genoeg.

De accu houdt het gemakkelijk een schooldag vol en met de camera achterop schiet je hier en daar een fotootje. Deze heeft niet de hoogste kwaliteit, maar voldoet prima. De tablet bevat vier speakers en daardoor hoor je audio duidelijk. Het instapmodel van de Galaxy Tab A8 heeft 32GB aan opslagruimte. Betaal je zo’n 20 euro meer, dan krijg je de Samsung Galaxy Tab 8 met 64GB opslagruimte. Daarmee sla je nog meer foto’s, aantekeningen of pdf-bestanden op.

Samsung is met de Galaxy Tab’s één van de bekendste fabrikanten van Android-tablets. Net als bij de smartphonelijn heeft Samsung zowel een premium als budget tabletlijn. De Tab A8 is het budgetbroertje van de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, die wij bekronen als beste tablet van het moment.

Premium allrounder: Lenovo Tab P11 Plus

Heb je ongeveer 300 euro te besteden, dan is deze Lenovo Tab P11 Plus iets voor jou. Met een vlotte chip en helder 11 inch-scherm is dit een goede compagnon tijdens het studeren. De tablet komt met Android 11 uit de doos en ondersteunt allerlei school-apps. De processor is echt een uitblinker in dit prijssegment en dat merk je. Zo zijn simpele taken als internetten en bestanden lezen geen partij voor deze P11 Plus.

De metalen behuizing zorgt ervoor dat de tablet premium aanvoelt en met usb-c, stereospeakers en bluetooth heb je weinig te klagen. Alleen de resolutie van de selfiecamera is aan de lage kant en er is geen vingerafdrukscanner aan boord. Maar, beide zijn niet essentieel voor een positieve gebruikservaring.

Het instapmodel van de Lenovo Tab P11 Plus komt met 128GB aan opslag. Dat is niet verkeerd voor de prijs van 275 euro. Wil je meer opslag, dan kun je deze zelf uitbreiden met een micro-sd-kaartje tot 1TB. Handig als blijkt dat je toch meer opslag nodig hebt.

Krachtpatser: Xiaomi Pad 5

De laatste tablet heeft het hoogste prijskaartje, maar daar krijg je wel wat voor terug. Voor de circa 380 euro die de Xiaomi Pad 5 op het moment van schrijven kost, krijg je een 11 inch-scherm met een hoge resolutie, krachtige processor en 6GB aan werkgeheugen. Je navigeert dus de hele schooldag gemakkelijk tussen meerdere apps, bestanden of media.

De tablet heeft een metalen behuizing en voelt daardoor premium aan. Achterop de tablet vinden we een 13 megapixel-camera waarmee je gemakkelijk een scherpe foto van je aantekeningen maakt en zelfs in 4K filmt. Je kunt genoeg van deze foto’s en video’s opslaan, want de Pad 5 heeft een opslag van 128GB. Je kunt helaas geen eigen micro-sd-kaartje toevoegen.

Het scherm van de Xiaomi Pad 5 heeft een hoge resolutie waardoor tekst en media er scherp uitzien. Combineer dat met een verversingssnelheid van 120 keer per seconde en je hebt een super soepele gebruikservaring. Met de accu van 8720 mAh haal je zonder stress het einde van de schooldag. De processor kan ook wat zwaardere games aan; leuk voor als je even niet met school bezig bent.

In de maand augustus van 2022 schrijft Android Planet extra veel omtrent het thema ‘Back to school’. Benieuwd? Houd dan onze website in de gaten en abonneer je op de gratis Android Planet-nieuwsbrief. Wil je meer weten over Android-tablets? Bekijk dan onze tabletpagina.