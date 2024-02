3 redenen waarom jij deze SwitchBot robotstofzuiger moet hebben (ADV)

Ben jij op zoek naar een slimme robotstofzuiger waar je geen omkijken naar hebt en die je huis blinkend schoon achterlaat? Dan moet je zeker eens naar de intelligente stofzuigers van SwitchBot kijken. Wij geven je drie redenen waarom je voor een SwitchBot robotstofzuiger moet gaan.

3 redenen waarom je voor de robotstofzuiger van SwitchBot moet gaan

Een heel huishouden vervangen door smart home-producten is best duur en daarom biedt SwitchBot producten die jouw bestaande uitrusting slimmer maken. Het begon met een apparaatje dat je op je lichtschakelaar installeert – de SwitchBot Bot – maar inmiddels is er een hele reeks aan slimme producten.

Denk aan gordijnen die je vanuit je bed via de app kunt sluiten. Stel een automatisering in en ze openen en sluiten precies op het tijdstip dat jij wil. Ook zijn er slimme stekkers om je bestaande apparaten via je telefoon in te schakelen. Afgelopen jaar presenteerde SwitchBot bovendien zijn eerste robotstofzuiger.

SwitchBot heeft twee verschillende robotstofzuigers die beiden krachtpatsers zijn: de Mini Robot Vacuum K10+ die tijdelijk bij Amazon met 150 euro korting te verkrijgen is voor 349,99 euro. Ook is er de binnenkort verkrijgbare S10, die tevens kan dweilen. Via de app bestuur je ze eenvoudig vanaf de bank. Wij geven je drie redenen waarom je voor de Switchbot robotstofzuiger moet gaan.

1. Nooit meer stofzuigen

Robotstofzuigers worden steeds populairder en niet zonder reden. Ze houden je huis vrij van vuil zonder dat je daar al te veel moeite voor moet doen. Zo hou je tijd over voor de leukere dingen in het leven. In de app stel je gebieden in waar hij niet hoeft te komen.

Handig is ook dat hij wordt geleverd met een vuilbak waar de K10+ zelf na het stofzuigen het stof in leegt. Je hebt dus vrijwel geen omkijken naar het apparaatje. Deze bak hoeft maar ongeveer eens per 70 dagen geleegd te worden. Zelf je handen vuil maken is dus bijna niet meer nodig!

De SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ biedt ondersteuning voor onder andere Google Home en de SmartThings-app van Samsung. Hierin stel je automatiseringen in, zodat er op vaste momenten wordt gestofzuigd. Moet er tussendoor wat opgeruimd worden? Dan hoef je alleen maar op de knop te drukken.

2. Bereikt elk hoekje

De SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ is jouw mini-schoonmaakhulp. Door zijn compacte formaat is hij ideaal voor kleine huishoudens, zoals appartementen, studio’s of een tiny house. Het is namelijk een kleintje met een omvang van maar ongeveer 25 centimeter.

Daardoor is hij flexibeler en kan hij op de meeste plekken in huis gemakkelijk komen. Hij klimt bovendien gewoon op je tapijten en over drempels. Vanwege zijn kleine formaat is hij natuurlijk ook lichter en makkelijker om de trap op te tillen.

3. Geen geluidsoverlast

Stofzuigen is vaak een lawaaierig klusje. Gelukkig maakt de robotstofzuiger gebruik van een speciale technologie om zo stil mogelijk zijn taak te volbrengen. Via de app schakel je naar de stille modus en wordt het geluid tot 50 procent verminderd. Op dezelfde plek schakel je ook naar de modus om juist intensiever schoon te maken als dat nodig is.

Binnenkort verkrijgbaar: de supersonische SwitchBot S10

Recent kondigde SwitchBot bovendien een nieuw model aan dat al als pre-order te bestellen is. Het gaat om de SwitchBot S10, die ook kan dweilen. Je zou hem de eerste handsfree huishoudrobot kunnen noemen. Zijn watertank hoef je niet zelf bij te vullen, want – net als een vaatwasser en wasmachine – sluit je hem aan op een waterleiding. Hij kan het vervolgens helemaal zelf.

Is de robot klaar met dweilen? Dan zorgt hij er met behulp van warme lucht voor dat hij vanbinnen weer helemaal droog wordt. Schimmels en andere bacteriën die vieze luchtjes veroorzaken worden zo tegengegaan. De S10 is duurder dan de mini-robotstofzuiger, maar je haalt dus wel een supersonisch apparaat in huis.