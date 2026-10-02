Telefoonopslag vol? Zo maak je ruimte vrij zonder foto’s te verliezen (geen maandelijkse kosten)

Hoewel het geheugen van smartphones tegenwoordig standaard groter en groter wordt, worden bestanden ook steeds groter. Zit jouw geheugen ondertussen vol, maar wil je niet vastzitten aan een maandelijks abonnement of foto’s verliezen? Dan hebben we een oplossing voor je.

Geheugen van je smartphone vol: dit kun je eraan doen

Als de opslag van je telefoon propvol staat met bestanden en foto’s die je eigenlijk niet kwijt wil, dan kies je misschien voor een nieuwe smartphone met meer geheugen. Of je verplaatst al je foto’s naar Google Drive of een andere cloud, waar maandelijkse abonnementskosten aan verbonden zijn én je gegevens zijn niet zo veilig als je denkt.

Dit alles is zonde van je geld, want er is een betere oplossing: de BeeStation van Synology. Dit is een apparaat waar je eenmalig voor betaalt, daarna is hij echt van jou en sla je hier al je foto’s en bestanden op. Zoeken in die enorme catalogus is eenvoudig en binnen een mum van tijd gepiept.

Geen maandelijkse abonnementskosten

Is jouw opslag vol, dan is een logische gedachte om je bestanden over te zetten naar een cloud of sd-kaartje. Een nadeel hiervan is dat je voor de cloud elke maand een vast bedrag moet betalen. Dat loopt natuurlijk al snel flink op. Een micro-sd-kaart-slot in Android-telefoons komt tegenwoordig ook maar weinig meer voor.

De BeeStation is een eenmalige aankoop en vervolgens sla je alles lokaal bij jou thuis op. Geen gedoe dus met een cloud of rondslingerende geheugenkaartjes. Dat betekent ook dat je gegevens veiliger zijn, want je data zweeft niet ergens op internet, maar staat gewoon bij je thuis. Wel kun je op een afstand gewoon toegang krijgen tot de BeeStation, waardoor het alle voordelen biedt van een cloud.

Verplaats je galerij naar BeePhotos

Nu zou je natuurlijk als argument kunnen gebruiken dat je eens in de zoveel tijd alsnog je telefoon over moet zetten naar de BeeStation, maar dat is niet het geval. BeePhotos is de app die bij het apparaat hoort voor Android en iOS, waarmee je automatisch een back-up maakt van al je kiekjes.

Zodra die foto’s als back-up zijn opgeslagen, gebruik je Free Up Space. Dit zorgt ervoor dat lokale kopieën van de foto’s worden verwijderd. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar, want er wordt eerst gecheckt of het wel om dezelfde foto gaat, voor hij uit je opslag verdwijnt.

Houd er wel rekening mee dat je sommige functies op je telefoon die deze foto’s inzet, niet meer kan gebruiken. Denk aan een foto-widget en automatisch gegenereerde herinneringen. Natuurlijk kun je ze nog wel gewoon in BeePhotos bekijken.

Gebruik AI om te zoeken in berg aan foto’s

Is je huidige galerij eenmaal overgezet, dan sla je nu standaard al je gemaakte foto’s hier op. Dat zijn er nu ontzettend veel, maar er zit een tool in de app waarmee je op basis van kunstmatige intelligentie zoekt in die berg. Je tijdlijn wordt razendsnel georganiseerd en daarnaast herkent de app gezichten en plekken.

Ben je op zoek naar een kiekje van jou en die ene vriendin, dan kun je dus gewoon zoeken op naam en omgeving. Grote kans dat de juiste foto direct verschijnt!

Persoonlijke opslag voor het hele gezin

Voor wie nu denkt: mooi, maar moet ik nu voor elke lid van mijn gezin apart zo’n BeeStation kopen?, is het antwoord: gelukkig niet. Je voegt tot wel acht personen toe, die ieder een eigen persoonlijke omgeving krijgen om alle bestanden veilig in op te slaan.

Dit bespaart geld én je kunt eenvoudig samenwerken met elkaar. Deel een tijdelijke link met mensen om bijvoorbeeld je vakantiefoto’s te laten zien.

BeeStation: 4TB van 421,08 euro voor 379 euro

Standaard heeft de reguliere BeeStation 4TB aan opslag. Dit kost je bij Synology zelf 421,08 euro, maar schaf je hem bij Alternate aan, dan betaal je 379 euro. Dat scheelt je dus weer een aantal tientjes.

Voor de techneuten onder ons: DiskStation Plus

Voor gebruikers die meer van hun opslagoplossing verwachten, is er de DiskStation Plus. Dit is een uitbreidbaar apparaat met meer mogelijkheden. Je koopt de behuizing en stopt daar harde schijven of SSD’s in. Daardoor is het een ideale manier om klein te beginnen, maar op een later moment steeds uit te breiden, mocht het aantal bestanden en de grootte van je foto’s blijven groeien.

Handig is ook dat je kunt instellen met RAID of SHR dat je gegevens beschermd zijn, mocht één van de schijven plotseling niet meer werken. Vervolgens gebruik je de Synology Photos-app voor automatische back-ups van je foto’s. Hier zorg je met Free Up Space er weer voor dat elke foto geverifieerd wordt voordat ‘ie daadwerkelijk verwijderd wordt.