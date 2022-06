Gebruik je nieuwe Samsung Galaxy Watch4 LTE overal dankzij Multisim (ADV)

Op zoek naar een smartwatch waarmee je altijd connected bent zonder een smartphone op zak? Dankzij Multisim van T-Mobile is dat geen enkel probleem meer. Exclusief bij T-Mobile koop je nu de LTE-versie van de Samsung Galaxy Watch4 (Classic). Zo heb je de ideale combinatie om je pols!

T-Mobile Multisim: nu ook voor Android

Wist je dat T-Mobile de enige provider is waar je Multisim kunt afsluiten? Eerder introduceerde de provider al Multisim voor gebruikers van Apple. Vanaf nu kun je ook als Android-gebruiker een extra (digitale) simkaart aanvragen en gebruiken.

Dat is dus alleen mogelijk voor klanten van T-Mobile die daar nu al een abonnement hebben. Zo kun je echt altijd en overal Unlimited aan de slag met je smartphone of gloednieuwe slimme horloge.

Alle voordelen op een rij

Dankzij Multisim koppel je makkelijk en snel een extra sim aan je bestaande abonnement. Die gebruik je vervolgens met een ander apparaat. Zo ben je op hetzelfde telefoonnummer bereikbaar op verschillende apparaten. Natuurlijk is dat het nummer dat al bij al je vrienden, familie en collega’s bekend is!

Daarvoor betaal je slechts vijf euro per maand extra en na een maand is het dagelijks opzegbaar. Tevens betaal je geen aansluitkosten en je checkt alle gebruiksgegevens op dezelfde rekening. Zo zie je precies hoeveel belminuten of data je per apparaat hebt gebruikt.

Tevens kun je exclusief bij T-Mobile gelijktijdig de LTE-versies van de populaire Samsung Galaxy Watch4 of Watch4 Classic aanschaffen, ideaal met T-Mobile Multisim natuurlijk! Zo gaan je smartwatch en telefoon gelijktijdig over als je gebeld wordt. Naast je telefoon koppel je maximaal nog vier andere apparaten aan hetzelfde abonnement.

Exclusief: LTE-variant Samsung Galaxy Watch4 (Classic)

Alleen bij T-Mobile kun je de LTE-versies aanschaffen van de Samsung Galaxy Watch4 en Watch4 Classic en direct combineren met een extra sim. Natuurlijk regelt de provider alles voor jou, zodat je direct kunt bellen en internetten vanaf je pols.

Fijn natuurlijk, want je telefoon kun je dus gewoon thuislaten. Dankzij de vloeiende verbinding krijg je WhatsAppjes, e-mails of oproepen gewoon binnen. Zo mis je nooit meer een belletje en stuur je direct een antwoord op binnenkomende berichtjes zonder je toestel op zak.

Handig ook is dat je zo optimaal kunt genieten van muziek en podcasts, altijd en overal. De Watch4 van Samsung kun je natuurlijk ook gebruiken om overal ter wereld te navigeren en je gezondheid en sportprestaties bij te houden.

Meer over de Galaxy Watch4 Series

De normale Watch4 40mm is de kleinste van het duo, maar beschikt over een haarscherp en rond oled-scherm. Het display toont het aantal gezette stappen, je hartslag of allerlei extra’s over je work-out. Daarbij heb je natuurlijk keuze uit duizenden digitale wijzerplaten die perfect passen bij je outfit.

Bediening werkt via het aanraakgevoelige scherm of dankzij je stem en de Google Assistent. De horloges draaien namelijk op Wear OS, het speciaal ontwikkelde besturingssysteem. Daardoor kun je aan de slag met applicaties als Spotify of Google Maps, kun je eindeloos muziek streamen én vind je altijd en overal je bestemming.

De Watch4 Classic heeft een grotere 46mm horlogekast en is ook via de roteerbare ring te bedienen. Daarmee scroll je door de menu’s of verhoog of verlaag je het volume van een gesprek. Bellen vanaf je pols is namelijk geen enkel probleem dankzij T-Mobile Multisim.

Al met al zijn beide horloges een verlengstuk van je smartphone. Zo ben je altijd verbonden en kun je je telefoon ook gewoon weleens thuislaten, heerlijk toch?