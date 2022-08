Samsung Galaxy Watch5 LTE en T-Mobile Multisim: laat je telefoon maar thuis! (ADV)

Wil jij bereikbaar zijn zonder smartphone? Met de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE en Multisim van T-Mobile is dat mogelijk. Je belt, surft en checkt je berichten gewoon op je pols. Zo ga je licht bepakt op stap.

Laat je telefoon thuis met T-Mobile Multisim

Natuurlijk wil je overal verbonden blijven, maar soms is het heel onhandig om je smartphone mee te nemen. Als je een avondje gaat dansen bijvoorbeeld en niet constant wil checken of je telefoon nog wel in je broek zit. Of wanneer je een dagje naar het zwembad of een recreatieplas gaat. Natuurlijk kun je je smartphone dan onder je handdoek verstoppen, maar er is altijd een kans dat iemand hem meeneemt.

Gelukkig is er T-Mobile Multisim. Daarmee breid je je bestaande telefoonabonnement uit naar je smartwatch. Je gebruikt je eigen nummer om te bellen of gebeld te worden via je horloge. Ook surfen, notificaties checken en muziek luisteren zijn geen enkel probleem. Met Multisim en de net aangekondigde Samsung Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE gaat er zo een nieuwe wereld voor je open. Een wereld waarin je bereikbaar bent zónder smartphone.

Vijf situaties waarin je geen smartphone bij je wil hebben

Ga je een dag naar dat fijne meertje in een mooi natuurgebied? Leuk! En daar heb je geen telefoon meer voor nodig. Met de waterdichte Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE en T-Mobile Multisim navigeer je op je horloge moeiteloos naar je bestemming. En als je een duik neemt, hoef je je geen zorgen te maken over je smartphone. Die ligt immers gewoon veilig thuis.

Als je een flinke wandeltocht gaat maken door de bergen wil je natuurlijk zo min mogelijk gewicht bij je dragen. Dankzij T-Mobile Multisim hoef je je telefoon niet meer mee te nemen. Met de gps op je Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE bepaal je je route en kun je onderweg nog naar muziek luisteren ook. Natuurlijk houdt het horloge daarnaast je gezondheid scherp in de gaten en lees je eenvoudig je prestaties af.

Aan het einde van de dag nog even lekker over de boulevard wandelen in die leuke badplaats? Trek je favoriete zomerjurkje maar aan, want je hebt geen broekzakken meer nodig om je smartphone in op te bergen. Dankzij het slimme horloge om je pols blijf je verbonden met vrienden en familie. Je pleegt zelfs gemakkelijk een telefoontje om te laten weten hoe leuk je het hebt.

Wanneer je lekker gaat shoppen, heb je al snel je handen vol. Dan is het natuurlijk fijn als je niet steeds je telefoon uit je zak hoeft te halen. Op je Galaxy Watch5 (Pro) LTE check je letterlijk in een handomdraai je laatste notificaties. En dankzij Google Pay betaal je je aankopen gewoon vanaf je pols. Dat geldt natuurlijk ook voor de rekening in dat gezellige restaurantje aan het einde van de dag.

Ga je wat drankjes doen in de kroeg of de nacht wegdansen in je favoriete club? Ook dan is het gemakkelijk én veilig om je smartphone thuis te laten. Je hoeft je immers geen zorgen meer te maken over zakkenrollers die je dure toestel willen stelen. Dankzij T-Mobile Multisim kun je via je smartwatch bovendien gewoon berichten sturen naar je vrienden om te vragen wie het volgende rondje betaalt.

Bestel Multisim voor slechts 5 euro per maand

T-Mobile is de eerste en enige provider in Nederland die Multisim aanbiedt. Heb je al een Samsung Galaxy Watch4 LTE of Galaxy Watch4 Classic LTE? Dan hoef je enkel Multisim te bestellen om overal verbonden te blijven. Dat kost je slechts vijf euro per maand extra. Beschik je nog niet over een smartwatch? Dat is de Samsung Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE een uitstekende keuze.

Met Multisim van T-Mobile hou je hetzelfde telefoonnummer, dat je vervolgens ook op je smartwatch kunt gebruiken. Als je een belletje of bericht krijgt, zie je die op al je devices tegelijk verschijnen dankzij parallel ringing.

Je betaalt bovendien geen aansluitkosten voor Multisim en na de eerste maand kun je dagelijks opzeggen. Je zit dus nergens aan vast. Heb je liever een abonnement inclusief de Samsung Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE? Dat kan natuurlijk ook!

Test zelf een Samsung Galaxy Watch5 LTE

Wil jij als één van de eersten de Samsung Galaxy Watch5 LTE testen in combinatie met Multisim van T-Mobile? Meld je dan hieronder aan voor ons testpanel en wie weet ben jij de gelukkige.

→ Meld je aan voor het testpanel