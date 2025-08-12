Zo ben je altijd en overal online met je tablet (ADV)

Soms heb je even geen toegang tot een wifi-netwerk. Dan is het handig om verbinding te kunnen maken met mobiel internet. Dit kan snel en eenvoudig met SimWallet van Odido.

Altijd online met SimWallet op je tablet

SimWallet is de nieuwste dienst van Odido en zorgt via een esim voor een onbeperkte databundel op je toestel. Dit kan je telefoon zijn, maar ook je smartwatch of tablet. Dat is handig als je op een plek bent waar je even geen wifi-verbinding hebt.

Ondersteunt jouw tablet geen mobiel internet? Dan maak je verbinding met de SimWallet-bundel via de hotspot van je telefoon. Binnen drie minuten ben je online op het snelle 5G-netwerk van Odido en het mooie is dat je niet vastzit aan een abonnement. Ideaal dus als dit soort momenten niet vaak voorkomen. SimWallet is al beschikbaar vanaf 2,50 euro per dag. We vertellen je er alles over.

Onbeperkt internet zónder abonnement

Met de databundels van SimWallet zit je nergens aan vast. Het is dus de perfecte keuze voor jou als je slechts af en toe mobiel internet nodig hebt op je tablet. Bijvoorbeeld om de kinderen op de achterbank te entertainen tijdens een ritje naar familie aan de andere kant van het land.

Of misschien wil je in de trein nog wat werken, maar valt de wifi steeds weg. Werkt de wifi thuis ineens niet meer door een storing? De meeste mensen zullen geen telefoon met onbeperkt internetabonnement hebben. Je bent razendsnel weer online met SimWallet én betaalt dus voor één dag.

SimWallet per dag of per maand

SimWallet is beschikbaar per dag of per maand. Bij het bestelproces geef je direct aan hoeveel dagen of maanden je gebruik wil maken van de esim. Zijn de dagen voorbij en wil je toch wat langer internetten? Dan verleng je het eenvoudig.

De volgende bundels zijn mogelijk:

24 uur Snelst: onbeperkt data met een internetsnelheid van maximaal 100 Mbit/s voor 2,50 euro per dag

30 dagen Snel: onbeperkt data met een internetsnelheid van maximaal 20 Mbit/s voor 20 euro per maand

30 dagen Snelst: onbeperkt data met een internetsnelheid van maximaal 100 Mbit/s voor 25 euro per maand

Al deze bundels hebben onbeperkt internet, maar hierbij geldt wel het principe van redelijk gebruik. Dit wil zeggen dat je per dag 20GB krijgt met de genoemde snelheid. Ga je daaroverheen, dan wordt de snelheid verlaagd.

Ga je voor de maandpas, dan heb je dus een keuze voor de boeg. Of 20 Mbit/s genoeg is voor jou, hangt af van je gebruik. Ben je van plan alleen wat te lezen, een simpel spelletje te spelen of een serie te streamen, dan is 20 Mbit/s voldoende. Ga je echter een zwaardere game spelen of veel multitasken, dan kan je beter voor de snellere optie kiezen.

Ook voor niet-Odido klanten

SimWallet is van Odido, maar dat betekent niet dat je ook jouw mobiele abonnement of vast internet van de provider moet hebben om gebruik te kunnen maken van de prepaid esim. Iedereen kan SimWallet bestellen.

Om de esim op je tablet te installeren, heb je slechts drie minuten van je tijd en de SimWallet-app op je tablet of telefoon nodig. Die is gewoon in de Google Play Store te downloaden. Vervolgens bestel je de esim van je keuze en krijg je de vraag of je hem gaat gebruiken op hetzelfde apparaat of een ander apparaat. In dit laatste geval krijg je een qr-code om te scannen met de camera van je tablet.

Je hebt natuurlijk wel een werkende internetverbinding nodig om dit te installeren. Heb je dat niet, maak dan kort even gebruik van de hotspot van je telefoon. Let op: SimWallet is alleen beschikbaar binnen Nederland.