Zo haal je de tado slimme thermostaat voor minder dan 100 euro bij Albert Heijn

Een slimme thermostaat bespaart energie en verlaagt je kosten. De tado X is een goede keuze, en nu tijdelijk afgeprijsd van 199,99 euro naar 99,99 euro bij Albert Heijn. Ontdek hier de voordelen en handige functies van deze thermostaat.

Alles wat je wil weten over deze slimme thermostaat

Deze thermostaat vervangt je oude model eenvoudig en stelt je in staat de temperatuur thuis via een app of spraakassistent te regelen. Dankzij slimme schema’s en sensoren, zoals een raam-open detectie, verbruik je alleen energie wanneer dat echt nodig is.

Dit bespaart niet alleen energie maar ook op je energierekening. Bovendien werkt de tado X met de meeste cv-ketels, warmtepompen en vloerverwarming. Hij is compatibel met populaire spraakassistenten zoals de Google Assistent en Amazon Alexa.

Ondersteuning voor Google Home en Matter

De tado X slimme thermostaat ondersteunt Google Home, waardoor je ‘m met spraakcommando’s kunt bedienen via de Google Assistent. Dit maakt het eenvoudig om de verwarming aan of uit te zetten, de temperatuur te regelen of schema’s aan te passen zonder je telefoon te pakken.

Daarnaast is de thermostaat compatibel met Matter, een universeel smart home-protocol dat zorgt voor naadloze integratie en betere samenwerking tussen verschillende smart home apparaten van diverse merken. Dankzij Matter werkt de tado X dus betrouwbaar en eenvoudig samen in een breder smart home ecosysteem, wat het gebruiksgemak vergroot en je meer controle geeft over je slimme woning.



Altijd inzicht in je energieverbruik

De tado X slimme thermostaat is een slimme investering dankzij de gebruiksvriendelijke functies, die het energieverbruik flink verminderen. Met de handige app stel je eenvoudig je eigen verwarmingsschema’s in, zodat de verwarming alleen aanstaat wanneer je thuis bent of wanneer het echt nodig is.

Zit je bijvoorbeeld overdag op kantoor, dan blijft de verwarming uit, wat helpt om energie en kosten te besparen. Via de app houd je bovendien precies bij hoe je energieverbruik zich ontwikkelt.

En wanneer je bijna thuis bent, kun je de temperatuur alvast hoger zetten, zodat je in een behaaglijk warm huis arriveert. Zo combineert de tado X comfort met slimme besparing en slimme bediening, ook via spraakassistenten zoals de Assistent en Amazon Alexa.​