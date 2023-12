Telefoon opschonen: zo maak je ruimte vrij op je smartphone met CCleaner (ADV)

Als je je telefoon al een tijdje hebt, merk je vast dat hij langzamer wordt. Hij raakt vol met overbodige bestanden en met CCleaner ruim je die rommel snel en eenvoudig op.

Maak ruimte vrij op je smartphone met CCleaner

Het einde van het jaar komt eraan en wat is nou een beter idee dan het nieuwe jaar met een schone lei beginnen? Gebruik je je Android-telefoon iedere dag, dan raakt hij al snel vol met allerlei onnodige bestanden. Daardoor wordt hij trager en trager.

Het opruimen daarvan kan een flinke taak zijn. Wil je niet alle bestanden zelf moeten doorspitten en beoordelen of het weg kan? CCleaner helpt je daarbij. Je kent het programma misschien van je computer, maar het bestaat ook voor smartphones en tablets. Dit moet je weten over de data-opschoning app.

Ruim al je bestanden op je telefoon op

Loop jij al een aantal jaren met dezelfde smartphone rond, dan herken je het vast: een overvol opslaggeheugen. Jarenlang ontvang je bestanden, foto’s en video’s die je nooit meer terugkijkt en hopen de apps die je niet meer gebruikt zich op. Daardoor is er geen plaats meer voor de nieuwe en belangrijkere dingen op je smartphone.

Nét op het verkeerde moment is je geheugen vol en weigert de camera nog meer foto’s te maken. Of er is geen werkgeheugen meer vrij om alle taken in rap tempo uit te kunnen voeren. Dan wordt het tijd om je smartphone eens van een grondige digitale schoonmaakbeurt te voorzien.

Je kunt in dat geval er zelf eens tijd voor vrijmaken om alle bestanden en foto’s door te spitten. Daar heb je wel een flinke taak aan. Gelukkig kan het een stuk makkelijker én sneller met CCleaner.

Dit is CCleaner

Al sinds 2004 ruimt CCleaner ongewenste bestanden op. Dat gebeurde toen nog vooral op de computer of laptop, maar tegenwoordig gebruik je de dienst ook via een app op je smartphone. Ondertussen is CCleaner 2,5 miljard keer gedownload en wordt er maandelijks ruim 35 miljoen GB aan ongebruikte data opgeruimd.

De app toont eenvoudig hoeveel opslag- en werkgeheugen er in gebruik is, en met één druk op de knop loopt de app na wat er weg kan. Door app-caches, je browsergeschiedenis en andere losse bestanden die door gebruik opbouwen te wissen, kun je vaak al veel ruimte vrijmaken.

Alles over CCleaner Professional Plus

Zoals veel van dit soort programma’s is er een gratis versie beschikbaar. Die is uiteraard wel beperkt. De gratis versie verwijdert je gegevens zodat je gegevens privé blijven en optimaliseert de prestaties. Wil je dat het programma automatisch ongewenste bestanden detecteert en verwijdert, of de browsergeschiedenis wist zodra je afsluit?

Dan kies je voor één van de betaalde varianten. CCleaner Professional werkt software automatisch bij en bovendien krijg je prioriteit bij de klantenservice bij vragen. Professional Plus gaat nog een stapje verder, want hiermee is het onder andere mogelijk (per ongeluk) verwijderde bestanden terug te halen.

Je gebruikt vervolgens de dienst op je smartphone, maar ook op je laptop. De app staat in de Play Store en heeft een overzichtelijke interface, die zelfs voor minder technisch aangelegde mensen goed te begrijpen is. De App Manager toont al je apps, met informatie over of ze opgeschoond moeten worden of niet. Daarnaast bekijk je snel je processorverbruik en hoe je batterij er aan toe is.

Nu extra voordelig

Tijdelijk sluit je CCleaner Professional Plus extra voordelig af. Het eerste jaar betaal je 39,95 euro. Daarna ga je 49,95 euro per jaar betalen. Ook is het mogelijk om voor twee jaar te gaan: je betaalt daarvoor 64,95 euro. Is die periode afgelopen, dan gaat de prijs omhoog naar 99,95 euro per twee jaar.

Vervolgens download je CCleaner op drie apparaten. Wil je eerst eens kijken of het programma wat voor jou is? Je test het 30 dagen lang uit en ben je niet tevreden, dan krijg je gewoon je geld terug.