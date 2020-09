Welke Cat-smartphone past het beste bij jou? Winnen maar! (ADV)

Ben je niet zo handig, heb je een zwaar fysiek beroep of ben je gewoon op zoek naar een robuuste smartphone? Cat is een bekende fabrikant van zulke toestellen en Android Planet geeft een gloednieuwe Cat-smartphone weg!

Welke Cat-smartphone past het best bij jou?

Caterpillar Inc. is opgericht in 1925 en staat ook bekend onder de merknaam Cat. Het Amerikaanse bedrijf produceert allerlei zware machines voor vooral de mijn-, weg- en waterbouw. Daarbij kun je denken aan graafmachines, bulldozers, maar bijvoorbeeld ook generatoren.

De link met Android is dat Cat ook robuuste smartphones in het assortiment heeft. Zo’n toestel is volledig stof- en waterdicht dankzij de ip68-certificering. Dit type smartphone kan tevens tegen een val, stootje of grote temperatuurverschillen. Dat komt weer door de speciale militaire standaard waaraan Cat-toestellen voldoen.

Fabrikant Cat biedt smartphones aan in verschillende prijsklassen, zodat er voor iedereen een goed toestel op de markt is. Wat wel zeker is dat als je kiest voor een Cat-telefoon, je kiest voor ultieme kwaliteit.



Unieke functies

Daarnaast bevatten ze vaak ook andere handige functies voor in het werkveld, thuis of in de achtertuin. Zo kun je de toestellen bedienen met natte handen of handschoenen aan en kun je ze gebruiken als heuse walkie-talkie. Duurdere modellen hebben functies aan boord die je helemaal niet vaak vindt op andere toestellen. Denk daarbij aan een warmtecamera zoals we al enkele generaties zien bij de S6X-lijn van het bedrijf.

Hygiene is erg belangrijk

Daarnaast speelt hygiene altijd al een grote rol, maar dat is door de coronapandemie nog belangrijker dan ooit. Je handen vaak wassen is fijn, maar als je vervolgens je smartphone weer oppakt schiet dat nauwelijks op. De toestellen van Cat zelf kun je ook grondig reinigen met water en zeep. Ook handgel, schoonmaakdoekjes of bleek zijn geen probleem. Fijn voor thuis natuurlijk, maar ook op het werk zoals in de horeca of bouw.

Android Planet geeft in samenwerking met Cat een gloednieuwe smartphone weg. Welk model dat is, dat bepaal jij! In onderstaand winformulier geef je namelijk aan of de Cat S42, Cat S52 of het absolute topmodel, in de vorm van de Cat S62 Pro, het beste bij jou past.

Wordt jij uitgekozen dan komt het gloednieuwe toestel direct jouw kant op, zodat je eens kijken wat die allemaal aankan. Klinkt leuk natuurlijk, maar uit welke toestellen kun je allemaal kiezen?

Cat S42 – Het ultieme werkpaard

Model: Cat S42

Scherm: 5,5 inch

Geïntroduceerd: 02-07-2020

Adviesprijs: 249 euro

Androidversie: 10, met update naar 11

De Cat S42 is een betaalbaar toestel van de producent, maar staat zeker zijn mannetje. Zo is de smartphone uiteraard water- en stofdicht en is er een programmeerbare knop aanwezig. Zo schakel je bijvoorbeeld snel de zaklamp in of start je de Push to Talk-optie, een soort walkie-talkie.

Het scherm is 5,5 inch groot en heeft een resolutie van 1440 bij 720 pixels. Onder de motorkap ligt een chip van MediaTek met 3GB werkgeheugen. Er is 32GB opslaggeheugen aanwezig, makkelijk uit te breiden met een geheugenkaartje. Ook aan de camera’s is gedacht. Zo vind je op de achterkant een 13 megapixel-camera en selfies maak je van maximaal 5 megapixel.

Het toestel overleeft valtesten van 1,8 meter hoog en bevat een 4200mAh-accu. Cat levert de S42 met Android 10, maar ook de Android 11-update is gegarandeerd. Daarnaast belooft de fabrikant drie jaar lang beveiligingsupdates voor dit toestel.

Cat S52 – Slanke, robuuste smartphone

Model: Cat S52

Scherm: 5,7 inch

Geïntroduceerd: 29-10-2019

Adviesprijs: 399 euro

Androidversie: 9, met update naar 10

De Cat S52 is een robuuste smartphone, die er echter niet zo uitziet. Een van de speerpunten van dit toestel is dan ook het slanke en ranke uiterlijk. Zo is de S52 slechts 9,69 millimeter dik, maar voldoet die nog steeds aan alle eisen om robuust genoemd te worden. Niet alleen het design valt op, maar ook qua hardware heeft het toestel veel te bieden.

Zo kun je nagenoeg elke taak uitvoeren door de MediaTek-chip met 4GB werkgeheugen en 64GB uitbreidbare opslag. Voor die processor is gekozen om zo een langere accuduur te waarborgen. De batterij heeft een capaciteit van 3100 mAh en opladen doe je via de moderne usb c-poort.

Het scherm is 5,7 inch groot en foto’s maak je met de vernieuwde camera van 12 megapixel op de achterzijde. Zo schiet je nog mooiere foto’s, vaak een minpunt bij robuuste telefoons. De S52 bevat ook plaats voor twee simkaarten en wordt geleverd met Android 9.0 (Pie). De Android 10-update komt er wel aan en ook krijg je twee jaar lang beveiligingsupdates.

Cat S62 Pro – Toppunt van innovativiteit

Model: Cat S62 Pro

Scherm: 5,7 inch

Geïntroduceerd: 28-07-2020

Adviesprijs: 649 euro

Androidversie: 10, met update naar 11

De Cat S62 Pro is pas recent gepresenteerd, maar kan natuurlijk niet ontbreken als huidige topmodel van de fabrikant. Het is de opvolger van de succesvolle Cat S60 en S61 en het speerpunt is de warmtecamera. Deze FLIR-camera is uitgerust met de vernieuwde Lepton 3.5-sensor. Daardoor vind je warmtebronnen nog makkelijker en ook kun je deze beter vastleggen dan eerdere toestellen van Cat.

Dat is natuurlijk handig als je bijvoorbeeld loodgieter bent, maar ook voor thuis zijn er legio mogelijkheden te bedenken. Zo check je snel de plaats van de waterleiding en of de muren wel goed geïsoleerd zijn. Warmte meten kan tot een afstand van 30 meter en het temperatuurbereik loopt van – 20 graden tot 400 graden Celsius. Daarnaast bevat het toestel zelfs een IP69-certificering. Dat is de hoogst mogelijke beschermingsgraad die er is, waardoor het toestel ook waterdicht is onder hoge druk.

Ook op andere gebieden scoort de Cat S62 Pro de hoogste punten. Zo bevat het scherm van 5,7 inch een hoge resolutie, is er 6GB RAM aanwezig en wordt de processorkracht geleverd door de Snapdragon 660-chip. Uitbreiden van het interne geheugen van 128GB is mogelijk en voor de juiste beveiliging is er op de achterkant een vingerafdrukscanner aanwezig.

De bekende programmeerbare knop is ook aanwezig bij dit topmodel en normale foto’s maak je van 12 megapixel. Er is naast de geheugenkaart ook plaats voor twee simkaarten. Natuurlijk is de Cat S62 Pro ook grondig schoon te maken met water, zeep of bleek. Tot slot krijgt het toestel in de toekomst Android 11 en krijg je ook drie jaar lang beveiligingsupdates.