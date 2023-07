Gezocht: drie lezers die de Honor 90 willen testen (en houden) (ADV)

Onlangs is de Honor 90 officieel in Nederland gepresenteerd en je koopt ‘m onder andere bij Belsimpel. Wij zoeken drie lezers die het toestel twee weken lang willen testen én na afloop mag je hem houden!

Test de Honor 90

De Honor 90 is onlangs aangekondigd en uitgebracht in Nederland. Belsimpel is één van de exclusieve aanbieders. Wil jij dit toestel (ter waarde van 549 euro) twee weken lang testen en daarna je ongezouten mening geven? Doe mee met het testpanel, want daarna mag je de Honor-telefoon ook nog eens houden! Aanmelden kan tot en met 23 juli.

Dit is de Honor 90

Honor heeft – ten opzichte van de voorganger, de Honor 70 – de camera’s aangepakt. Zo schiet je nu kiekjes met 200 in plaats van 54 megapixel. Daarvan worden meerdere pixels samengevoegd tot een enkele met meer informatie dankzij pixel binning. Je uiteindelijke kiekjes hebben daardoor een lagere resolutie, maar komen meer overeen met de realiteit. Ook indrukwekkend is de selfiecamera van 50 megapixel.

Verder is het scherm net wat anders dan bij andere smartphones. Het ontwerp heeft een bolling, waardoor het net als een te vol glas water bijna lijkt te overvloeien. Overigens heeft het amoled-scherm een afmeting van 6,7 inch. Door de hoge maximale helderheid is het display, ook terwijl de zon fel schijnt, goed af te lezen.

De Honor 90 maakt gebruik van een krachtige chip en heeft een grote batterij, waarmee je de dag met gemak doorkomt. Hij laadt overigens in een kwartiertje alweer op tot 45 procent. Je haalt de smartphone tijdelijk voordelig in huis bij Belsimpel. Je ontvangt tijdelijk 150 euro cashback op het toestel, dat een adviesprijs heeft van 549 euro.

Word jij één van de drie testers?

Samen met Belsimpel zijn wij op zoek naar drie lezers die de Honor 90 uitgebreid willen testen. Word jij gekozen? Dan sturen we het model met 256GB opslagruimte en 8GB werkgeheugen naar je op.

Je neemt de Honor 90 mee in je dagelijkse leven en gaat aan de slag met bijvoorbeeld de camera’s. Ook test je hoe lang de batterij het daadwerkelijk volhoudt. Verder geef je je mening over het display, de snelheid van de hardware en nog veel meer. Geïnteresseerd?

Schrijf je dan snel in via onderstaand formulier om kans te maken op deelname aan het testpanel. Aanmelden kan tot en met 23 juli 2023. De winnaars worden willekeurig aangewezen en ontvangen zo snel mogelijk bericht met een uitgebreide briefing. Zo weet jij precies wat de aandachtspunten zijn en wanneer jouw review bij ons ingeleverd moet zijn.

Uiteindelijk worden de drie ervaringen gebundeld tot één grote recensie, die we vervolgens op Android Planet publiceren. En ook leuk: na afloop mag je de Honor 90 gewoon houden!

