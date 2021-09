Test en win: onaangekondigde (en geheime) smartphone van OPPO (ADV)

Binnenkort presenteert OPPO een nieuwe lijn van smartphones en wij zijn op zoek naar drie testers voor een van die toestellen! We kunnen natuurlijk nog niet alles verklappen, maar ook een accessoire én een set draadloze oordopjes zit in het pakket.

Testen: geheime smartphones, accessoires en oortjes

Het is weer tijd voor een heus testpanel bij Android Planet en we zoeken lezers die daaraan willen meedoen! Ben jij fan van fabrikant OPPO en hun producten, dan is dit de ideale match. Je mag namelijk als een van de eersten ter wereld aan de slag met hun aankomende nieuwe smartphone.

Details over specificaties, prijzen of mogelijkheden van dat toestel mogen we natuurlijk nog niet verklappen. Wel wordt ‘ie binnenkort aangekondigd, maar wanneer precies is ook nog de vraag. Jij zal het toestel dus als allereerste in je handen hebben! Dat is nog eens gaaf dachten wij. In het testpakket vind je ook een bijpassende accessoire en we toppen ‘t af met een setje draadloze oordopjes.

Word jij een van de drie testers?

We zoeken drie testers die wel aan de slag willen met de nieuwste innovatieve producten van OPPO. Natuurlijk krijg je genoeg tijd om al je ervaringen op papier te zetten en foto’s te maken van de apparaten, maar juist ook met de telefoon zelf! We leveren uiteraard een uitgebreide briefing mee, zodat je precies weet waar je op moet letten tijdens je testperiode en wat belangrijke punten zijn om op te letten.

Van de drie afzonderlijke verhalen maakt Android Planet één samenhangende gebruikersreview die verschijnt op de website. Ook vragen we je om zelf de afzonderlijke reviews van de producten te plaatsen in de eigen OPPO e-store. Naast het los testen van de producten is kijken hoe ze samenwerken natuurlijk ook wel erg fijn.

Ben jij geïnteresseerd, heb jij tijd om aan de slag te gaan met drie producten en kun je vlot schrijven? Aanmelden voor dit exclusieve testpanel kan tot en met woensdag 8 september via het inschrijfformulier. De drie willekeurige testers worden vervolgens zo snel mogelijk gekozen, zodat ze later die week al kunnen beginnen met testen.

Drie producten testen én houden

Als gezegd mag je de producten niet alleen uitgebreid testen, maar ook houden. Zo loop je straks met de nieuwste smartphone in je broekzak, inclusief toffe accessoire, terwijl je muziek luistert via de OPPO Enco Free2-oordopjes.

Smartphone en accessoire: onbekend

Welk toestel je precies krijgt toegestuurd, is voor nu nog even geheim. Datzelfde geldt ook voor de bijpassende accessoire. Die zorgt niet alleen voor wat extra bescherming, maar ook voor een stijlvol uiterlijk. De smartphone beschikt trouwens over allerlei fijne innovaties waar OPPO om bekend staat.

Zo kun je denken aan een hoge ververssnelheid van het scherm, de eigen SuperVOOC-snellaadtechnologie (65 Watt) en natuurlijk vlotte hard- en software. De mooiste foto’s schiet je met een van de tig camera’s en het toestel komt met Android 11 en krijgt jarenlange updates.

Draadloze oordopjes: OPPO Enco Free2

Het derde product dat onderdeel is van het testpanel zijn de Oppo Enco Free2-oordopjes. Deze zijn volledig draadloos en hebben een adviesprijs van 99 euro. Op een enkele acculading kun je zo uren luisteren naar je favoriete muziek. Het meegeleverde doosje bevat een ingebouwde accu, waardoor je in totaal maar liefst 30 uur kunt genieten.

Uiteraard is actieve ruisonderdrukking aanwezig, waardoor je irritante geluiden nooit meer hoort. Ook gebruiken voor (video)gesprekken is natuurlijk geen enkel probleem en tot slot zijn ze ook nog stof- en spatwaterdicht.

Vul onderstaand formulier in om kans te maken

