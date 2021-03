Test en win de nieuwste (en geheime) smartphone van Xiaomi (ADV)

Android Planet en Xiaomi zijn op zoek naar drie enthousiaste lezers die aan de slag willen met een nog aan te kondigen smartphone! Veel details kunnen we nog niet geven, maar heeft het toestel wel een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Aan de slag met de mysterie-smartphone van Xiaomi

Xiaomi is een grootmacht op allerlei gebieden. Je kunt er natuurlijk terecht voor smartphones, maar ook voor smart home-apparatuur, wearables of bijvoorbeeld oordopjes en powerbanks. Dat kan online, maar (normaliter) ook offline in hun fysieke winkels die je overal ter wereld vindt, waaronder in Rotterdam.

Op zoek naar drie testers voor…

In samenwerking met Xiaomi zijn we nu op zoek naar drie Android Planet-lezers die aan de slag willen met een smartphone van het merk. Na de testperiode zet je al je ervaringen met het toestel op papier, waarna wij er een samenhangend verhaal van maken en dit publiceren. En dat mysterieuze toestel? Dat mag je natuurlijk gewoon houden!

Vind je het leuk om een gloednieuwe smartphone te proberen, ben je goed met taal en heb je de aankomende weken tijd om aan de slag te gaan? Vul dan onderstaande formulier in en je loot automatisch mee naar één van de drie plekken! Aanmelden kan tot en met donderdag 18 maart 2021!

De winnaars worden vlak daarna bekendgemaakt en de toestellen komen snel daarna hun kant op. En de uitgebreide gebruikersreview? Die lees je eind maart op Android Planet.

Maar om welk toestel gaat het dan?

We kiezen willekeurig drie personen die aan de slag gaan met het nieuwe toestel. Om wat voor smartphone het precies gaat, kunnen we natuurlijk nog niet kwijt. Wel dat het niet gaat om de Xiaomi Mi 11 of een toestel uit de Xiaomi Redmi Note 10-serie die onlangs is gepresenteerd.

Ben je gekozen als één van de testers, dan ontvang je een briefing met verdere verwachtingen. Daarin staan de punten die we belangrijk vinden om te testen en ook vind je daarin nog meer handvatten om een duidelijk en goed verhaal op te leveren.

Succes alvast!