Deze thuisbatterij is tijdelijk spotgoedkoop (ADV)

De Prime Deals bij Amazon zijn nog steeds in volle gang, waardoor je hoge kortingen ontvangt op de thuisbatterijen van Zendure. We vertellen je er alles over.

Zendure thuisbatterijen met hoge korting

Zendure is ondertussen een gevestigd merk van thuisbatterijen en vooral met het oog op het einde van de salderingsregeling is het verstandig om je hierin te verdiepen als je zonnepanelen op je dak hebt. Met zo’n batterij kan je jouw zelf opgewekte stroom opslaan totdat je het nodig hebt, in plaats van het direct terug te leveren op het net.

Op de site van het merk én bij Amazon scoor je momenteel hoge kortingen dankzij de Prime Days. Verschillende thuisbatterijen doen mee met de actie, waaronder de populairste: de SolarFlow 2400 AC+ en Pro. Zo krijg je er tijdelijk vier gratis slimme stekkers bij. Hieronder vertellen we je alles over de producten.

SolarFlow 2400 AC+: voor 1089 euro én 4x gratis slimme stekkers

De meest gekozen thuisbatterij van Zendure is de SolarFlow 2400 AC+. Deze is geschikt voor de meeste huishoudens in Nederland. Hij past bij vrijwel alle bestaande zonnepaneleninstallaties met omvormer. Daardoor is de installatie enorm eenvoudig: kwestie van stekker in het stopcontact en de app installeren op je smartphone. Daarna is hij direct klaar voor gebruik.

Goed om te weten is dat een enkele tot 2,4 kWh kan opslaan. Verbind extra batterijen om tot maar liefst 16,8 kWh op te slaan. Heb je een dynamisch energiecontract, dan zorgt de Zendure SolarFlow 2400 AC+ ervoor dat je zo optimaal mogelijk gebruikt maakt van je eigen stroom. Is de prijs hoog, dan gebruik je jouw eigen energie. Is de stroom juist goedkoop, dan pak je van het net.

Hierdoor bespaar je flink op je energierekening en kan je per jaar tot 1521 euro besparen. Dit bedrag is berekend op basis van een jaarverbruik van ongeveer 5000 kWh met 1 SolarFlow 2400 AC+ en vijf uitbreidingsbatterijen. Deze zou je volgens Zendure in iets meer dan drie jaar terugverdiend hebben.

Tijdens de Prime Days betaal je voor een enkele SolarFlow 2400 AC+ 1089 euro. Daarnaast krijg je vier slimme stekkers cadeau om je verbruik beter onder controle te houden. Deze aanbieding is er zowel bij Zendure zelf als via Amazon.

SolarFlow 2400 Pro: van 1939 euro voor 1579 euro

Naast de SolarFlow 2400 AC+ is er ook de SolarFlow 2400 Pro. Dit is een meer premium-systeem voor grootverbruikers en kan – naast op een omvormer – ook direct op de zonnepanelen aangesloten worden. Het is een krachtig en flexibel systeem, dan ook volledig zelfvoorzienend kan werken in Island Mode. Ook kan het als back-up tot 3200 Watt leveren.

Tijdelijk haal je de SolarFlow 2400 Pro-thuisbatterij niet voor 1939 euro in huis, maar betaal je 1579 euro. Dit is een voordeel van 360 euro.

SolarFlow 800 Pro 2-serie: alternatief voor 2400-serie

Als alternatief voor de SolarFlow 2400-serie is bij Zendure ook de SolarFlow 800 Pro 2 te vinden. Deze heeft een wat kleinere capaciteit van 1,9 kWh met mogelijkheden om uit te breiden tot 11,52 kWh. Deze heeft net als de 2400 Pro vier MPPT-uitgangen, wat wil zeggen dat je de batterij direct op je zonnepanelen kan aansluiten. Hij ondersteunt tot 2640 Watt aan vermogen.

Het is bovendien ook een Plug-and-Play thuisbatterij, waardoor er geen complexe veranderingen nodig zijn. Ook deze haal je voor 1089 euro in huis, wat een voordeel is van 300 euro. Hier zitten overigens ook twee zonnepanelen bij inbegrepen. Daarmee is het een uitstekende keuze als je de prijs van de SolarFlow 2400 Pro wat te hoog vindt, maar hem wel direct wil aansluiten op je zonnepanelen.

AB2000L: modulaire batterijen als uitbreiding

Om de capaciteit van bovenstaande thuisbatterijen uit te breiden, heb je modulaire batterijen nodig. De SolarFlow AB2000L sluit je eenvoudig aan, waarna je nóg meer zelf opgewekte energie opslaat voor gebruik op een later moment. Een enkele uitbreidingsbatterij heeft een capaciteit van 1,92 kWh.

Dit is ideaal als je klein wil beginnen en later stap voor stap meer richting zelfvoorziening wil gaan. Deze kost je 609 euro, maar voor 1 euro extra krijg je er de Hub2000 bij.

Bekijk alle acties van Zendure

Veel om uit te kiezen dus tijdens de Prime Days. Ga jij voor de Zendure SolarFlow 2400 AC+ met gratis slimme stekkers, SolarFlow 2400 Pro met 360 euro korting of toch de SolarFlow 800 Pro 2 voor 1089 euro? Hoe dan ook zal je flink besparen op je energierekening aan het einde van het jaar.